La actriz alicantina Ana Milán es una tuitera muy activa y aborda a menudo temas de actualidad delicados o proclives a generar mucho debate. Muchos de sus mensajes se convierten en virales, pues tiene tantos seguidores/admiradores como detractores.

Pero hay días, pocos, donde sus contenidos no provocan discusión alguna y son apoyados casi por unanimidad. Tal es el caso de uno que publicó este martes, donde hablaba sobre las relaciones: "La suerte que tenemos es que para tener pareja no se piden referencias a los ex. De hacerlo, aquí no se casaba ni dios. Nosotras todas locas. Ellos todos cabrones".

Ellos todos cabrones. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 7 de junio de 2022

El tuit roza ya los 5.000 "me gusta" y no deja de recibir comentarios, entre ellos algunos que incluso "rescatan" algún vídeo de la propia Ana Milán en TikTok en el que abunda en que "no todos los hombres son iguales":

No cariño hay de buenos, muy buenos. Palabrita de @_ANAMILAN_ 🤍 pic.twitter.com/ONAZjqtXXv — Fansanamilan (@Fans_anamilan_) June 7, 2022

La temática del tuit de Ana Milán coincidía casi en el tiempo con el lanzamiento del nuevo tema musical de Rigoberta Bandini, titulado "A todos mis amantes" y cuya letra va dedicada, precisamente, a los ex.

La artista catalana reivindica la figura femenina de la rompecorazones, dando la vuelta al calcetín del mito de conquistador de su musicalmente admirado Julio Iglesias.

❤️‍🩹🫂A TODOS MIS AMANTES ya está fuera!!! Disponible en todas las plataformas ❤️‍🩹Una abraçada molt gran pic.twitter.com/JNCb3ifHCc — Rigoberta Bandini (@rigobandini) 7 de junio de 2022

Habrá que ver ahora si, al hilo de la actualidad, Isabel Díaz Ayuso se anima a hacer alguna nueva declaración sobre los ex en Madrid, después de su famosa sentencia sobre que en la capital de España "puedes cambiar de pareja y no encontrártela más".