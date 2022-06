Este viernes 17 de junio NBC emitirá la primera entrevista de Amber Heard tras su juicio con Johnny Depp en el que fue condenada a pagar 15 millones de dólares al actor. Y pese a la cruenta guerra judicial que libra contra su exmarido, la intérprete de 'Aquaman' ha asegurado en un adelanto de esa conversación que todavía quiere a Depp.

"El primer día del juicio lanzaste un comunicado que decía 'todavía quiero a Johnny'. ¿Sigue siendo verdad después de todo?", le pregunta Savannah Guthrie a Heard. "Sí, absolutamente. Le quiero. Le quise con todo mi corazón", confesó.

"Intenté hacerlo lo mejor posible para que nuestra relación, profundamente rota, funcionara, y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que eso será difícil de entender, pero es fácil de entender si has querido a alguien", agregó.

Además, Guthrie mencionó unos mensajes de texto en los que Depp promete una "humillación global total" para Heard. "Sé que lo prometió y parece que lo ha hecho", lamentó la artista. "Di por sentado mi derecho a hablar. Me da miedo que, haga lo que haga, diga lo que diga, cómo lo diga, cada paso que dé, sea una oportunidad para silenciarme", añadió. "Éramos horribles el uno con el otro. Cometí muchos errores, muchos errores. Pero siempre he dicho la verdad. Le conté la verdad al poder y he pagado por ello", sentenció.

En la entrevista Guthrie también preguntó a Heard si su intención con su artículo en The Washington Post era que Depp fuera cancelado y perdiera sus trabajos. "Por supuesto que no. No se trataba de él", aclaró.

Otro tema que trata NBC es por qué Heard decidió no presentar cargos con Depp cuando supuestamente fue agredida por él durante su relación. "Como he testificado antes y haré hasta el día de mi muerte, no quería cooperar con la policía. No quería que esto saliera. No quería que esto se supiera. No quería cooperar con ellos porque no quería meterle en problemas", admitió. "Cinco días después tomé la decisión de defenderme y protegerme", agregó.

Heard también desmintió las declaraciones de un trabajador de TMZ, que afirmó que les habían informado con antelación de que Heard iría al juzgado y en qué lado de su cara tendría moretones. "No le advertí yo ni nadie de mi entorno", matizó la actriz.