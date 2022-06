Rosa Olucha, mujer de Santi Millán, se ha pronunciado sobre la filtración del vídeo sexual del actor. Si esta mañana era el propio presentador de 'Got talent' quien afirmaba que "se ha producido un delito", dando a entender que podría poner este asunto en manos de la justicia, esta tarde ha sido su pareja quien ha hablado sobre lo sucedido a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Bien. Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él", comienza diciendo en sus stories, recordando que es él "quien ha sufrido un ataque a su intimidad". En este sentido, Olucha asegura que "no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie" porque ella no es "una víctima". "Aquí no hay bandos ni propiedades, ni él es mío ni yo soy suya", afirma.

En el texto compartido en la mencionada red social, insiste en que existen "muchos tipos de familia" y remarca que en la suya "la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto". "Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento ni tan mal", subraya.

Para concluir, Rosa Olucha confiesa que le da "mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos". "Sí, señores. ¡La gente folla! Dentro y fuera de la pareja", comenta.

"Y casi me da más pereza que, cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita que no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal", zanja Olucha, lanzando así una contundente crítica a todo el revuelo y los comentarios que han podido leerse en redes sociales desde la filtración del vídeo.