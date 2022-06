La propia Ivonne Reyes afirmaba tajante el pasado febrero que "el padre de Alejandro es Pepe Navarro". El hijo de Ivonne llegó a declarar el pasado abril que Navarro era una persona que "le repugnaba" y que "como hombre no tiene valor". La presentadora siempre ha insistido por activa y por pasiva que el padre de su hijo es Pepe Navarro y el mismo Alejandro, que nació en el año 2000 confesó recientemente que Pepe Navarro le había utilizado para humillar y desacreditar a su madre.

Tras estas duras declaraciones 'El programa de Ana Rosa' mostró el burofax que Navarro ha enviado al que afirma ser su hijo, Alejandro Reyes. El periodista ha respondido a las duras palabras del hijo de Ivonne Reyes y le ha ofrecido dos opciones después de confesar que lamenta "muchas cosas que dice sobre mí":

"Sin ánimo de polemizar contigo, no puedo dejar pasar los ofrecimientos que de forma pública haces en ella, en aras de la verdad que desde hace tanto tiempo persigo y que tú deberías perseguir", dice sobre las palabras de Alejandro. Pepe Navarro comunica que su disposición para realizarse una prueba junto al que afirma ser su hijo: "Afirmas en la entrevista que te harías la pruebas de paternidad en el Instituto Nacional de Toxicología, pero no en un centro privado, ya que no te fías de mí. No quiero que desperdicies tu ofrecimiento".

Test de paternidad y renunciar a la herencia

Las dos opciones que Pepe Navarro le ha ofrecido a Alejandro Reyes son: hacer tres pruebas de paternidad (una clínica que decida Alejandro, la segunda en una clínica que proponga Pepe Navarro y, por último, una neutral. Además, se ofrece a acudir junto a él para ir a un notario y que el día que él falte, "no tenga acceso a su patrimonio". Esto último viene a colación de que, el que afirma ser su hijo, ha insistido en que no quiere recibir herencia alguna.

Desde 'El programa de Ana Rosa' informaron Pepe Navarro lleva desde el pasado 5 de mayo intentando hacer llegar la carta que finalmente envió por burofax a Alejandro Reyes. Su último intento, según insisten, fue en el juicio en el que no se presentaron ni Ivonne ni su hijo.