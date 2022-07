"No puedo más con esa cara y tu con tu Glowfilter me matas. Me sobran las palabras, y cuando me miras el cora se me para". Así es el estribillo de la primera canción de Marta Lozano, la influencer valenciana que ha decidido hacer sus pinitos en el mundo de la música. Pero la celebritie no ha recibido la respuesta que esperaba y las redes sociales se han llenado de comentarios negativos hacia su single.