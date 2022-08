Si a algo nos tiene acostumbrados Shakira es que escribe cosas buenas cuando se le rompe el corazón. Tras la ruptura con Gerard Piqué y los diversos episodios polémicos sobre la separación, la futura residencia de la cantante o la custodia de los pequeños Sasha y Milan, Shakira ha desconectado las últimas semanas entre México y Miami con sus hijos, lejos de todo.

No obstante, a pesar del momento de desconexión, la colombiana no ha dudado en lanzar lo que se ha interpretado como un dardo a su ex, Piqué, a través de su cuenta de Instagram:

"El amor más puro", publicaba Shakira hace un par de días en lo que muchos han interpretado como un "zasca" al del Barcelona, que no ha publicado nada personal en redes por ahora.

Con una simple frase Shakira ha aprovechado para definir el sentimiento por sus hijos en una foto en la que los dos niños aparecen abrazándola, imagen muy simbólica teniendo en cuenta el difícil momento personal que atraviesa la de Barranquilla.