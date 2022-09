Preocupación por Camilo Blanes. Cuando se cumplen tres años del fallecimiento de su padre, el famoso cantante Camilo Sesto, el joven sigue en el punto de mira debido a su delicado estado de salud.

Camilo Blanes se encuentra ingresado en un hospital de Madrid tal y como ha confesado su madre, Lourdes Ornella, quien ha añadido que su hijo está “bien” y que se encuentra actualmente “en el hospital, en buenas manos”.

Ornella no ha querido desvelar más detalles del estado de salud de su hijo ni si se trata de una recaída de sus adicciones.

A principios de semana las cámaras de televisión grababan a María, la novia de Camilo, saliendo de la casa de su pareja muy nerviosa. La joven no quiso pararse para contestar las preguntas de la prensa después de que Camilo tuviera que ser atendido de forma urgente por un helicóptero medicalizado en su residencia de Torrelodones, según informaba Europa Press.

¿Recaída en las drogas?

A mediados del mes de agosto varios medios de comunicación especularon sobre una posible recaída en las drogas del hijo de Camilo Sesto tras ser pillado de fiesta con amigos en la noche madrileña. Estos rumores fueron desmentidos por el propio Camilo que negó que hubiera vuelto a los malos hábitos y defendió que pudiera salir de fiesta sin consumir ninguna droga.

“¿Recaer de qué?. ¿Tú no sales de fiesta? No he recaído". "Es completamente falso" apuntaba a preguntas de los periodistas. Camilo también había finalizado la terapia a la que acudía para recuperarse de sus adicciones.

Camilo Blanes estuvo ingresado 50 días en un hospital madrileño en noviembre de 2021 tras sufrir una grave caída en bicicleta y sufrir una fuerte neumonía.

El joven, que cumplirá 39 años en noviembre, no es muy activo en redes sociales aunque en su Instagram, donde tiene 24.500 seguidores, podemos encontrar que ha compartido varias fotografías con su padre.