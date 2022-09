Lleva más de tres décadas casada con Charly: una de las caras más reconocidas del espectáculo de 'Sálvame', en Telecinco, Lydia Lozano, se confesó recientemente sobre aspectos de su vida que jamás había abordado. La colaboradora, que debido al cariz de su oficio suele hablar poco de sí misma y hacer muchas preguntas personales a los demás, habló esta vez de Charly, su marido, y de la razón por la que no han tenido hijos.

A pesar de haber querido mantener su vida privada siempre al margen, la colaboradora de las mil caras (ya que tiende a expresar todas y cada una de sus emociones ante la pequeña cámara, sin corte) se abrió en canal para los espectadores que la han acompañado durante toda su carrera y habló de su matrimonio con Charly, con quien lleva casada 32 años: "Ha sido, es y será el hombre de mi vida. Y lo digo sin hipnosis".

Además, la colaboradora desvelo la razón por la cual no ha tenido hijos, algo que de vez en cuando se ha comentado en el lugar donde trabaja, un misterio que se mantenía, para muchos, aún sin respuesta: "No hemos necesitado nada más" contestó. " "No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido, pero yo nunca he sentido eso". Además, Lydia Lozano llegó a afirmar que "por amor tendría un hijo con él, pero me dijo que no y me volví a enamorar", sostuvo.

Sobre Charly volvió a insistir en que son amantes y mejores amigos: "pero sobre todo es mi mejor amigo. Y esa confianza no todo el mundo la tiene", afirmó sin poder contener las lágrimas.

