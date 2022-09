"Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda". La colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano, no ha podido ser más explícita a la hora de definir cómo se siente después de haber recibido la noticia de que deberá pasar por quirófano otra vez, y de urgencia. Así, la periodista se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días

Las sospechas sobre una posible enfermedad estallaron tras la ausencia de la colaboradora en el recibimiento de Jorge Javier Vázquez, que se incorporaba a Sálvame después de unas vacaciones en las que también dio mucho que hablar en redes sociales.

"No podía levantarse por los dolores... ayer llamó a los directores y después acudió de urgencias al hospital", así contaba Omar Suárez cómo Lozano había pasado el fin de semana y las razones por las que no se le había visto el pelo en el programa. El motivo: una operación de urgencia en la octava vértebra de la espalda, que tiene rota. "Será el próximo jueves cuando pase de nuevo por el quirófano".

Lydia Lozano ya ha pasado por quirófano dos veces y esta sería la tercera: "primero fue el cuello, después el brazo y ahora la espalda", matizó Suárez. "Me la he encontrado a una Lydia en su más pura esencia, rota y llorando".

La propia colaboradora se ha puesto en contacto con el programa y ha confesado que está "fatal". "Joder, llevo una racha... No paro de llorar desde que me lo dijeron", contaba. "Tenía catarro y con un dolor me vine a urgencias después de estar todo el fin de semana en la cama. Me han dicho que me he roto la vértebra octava y como tengo osteoporosis se me ha pegado a la séptima", confesó. "Llevo la del cuello, la mano rota y estoy hecha una mierda" y contaba cómo tendría que llevar "un chaleco súper incómodo" para recuperarse de una operación. "Me han aconsejado que me la tome en serio".