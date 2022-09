La guerra entre los hijos de Isabel Pantoja se recrudece tras la nueva exclusiva de uno de ellos. Isa Pantoja ha sido muy tajante a la hora de responder a Kiko Rivera tras las declaraciones que ha hecho sobre ella esta semana en una revista del corazón: "Es una persona despreciable y no lo quiero en mi vida para nada".

"Estoy cansada de que me digan que por qué no le perdono, ¿no os estáis dando cuenta de que está vendiendo una mentira? No le funciona ya el tema de mi madre, porque ya no va más del hilo, y ahora tiene que vender que está bien con ella porque así soluciona las cosas, en vez de coger y llamar a mi madre", afirmó la exconcursante de 'GH VIP' en la intervención que ha realizado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa'.

Por otro lado, Isa P. no consideró que su hermano esté arrepentido del enfrentamiento que estuvo con su madre: "Es una persona que tiene prioridades. Está genial que se preocupe por el tema de su dinero. Perfecto, pero no vendas una cosa que es mentira".

"Me duele por mi madre. En ese aspecto, la entiendo, pero que sepa él que mi madre y mi prima no le perdonan, sino que lo acogen por pena. No saben cómo va a terminar esta persona, que, una vez más, nos damos cuenta de que no quiere a nadie y que, dentro de unos años, no sabe cómo va a acarrear con las cosas que está haciendo y las consecuencias que esto va a tener", dijo Isa Pantoja.

"No es una discusión porque no le gusta una pareja como fue mi caso, es que han sido cosas muy graves. Y si mi madre le quiere perdona, está perfecto, pero él tiene que hacer examen de conciencia, y no es una persona que lo hace. No tiene dos dedos de frente para decir que lo ha hecho mal. No. Es que él está orgulloso de lo que ha hecho, y no se arrepiente", sentenció la colaboradora.