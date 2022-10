Quienes no están en la onda youtuber, hasta hace cuatro días no habían oído hablar de él en su vida. Pero para los jóvenes es uno de los "creadores de contenido" más famosos. Mr Jägger, el hombre del que todo el mundo habla al atribuírsele un affaire con Laura Escanes que habría provocado su divorcio con Risto Mejide.

Alberto Redondo Jiménez, nombre real del streamer que hace unos meses acaparó titulares al ganar La Velada del Año 2 organizada por Ibai Llanos y que le enfrentó en un combate de boxeo con David Bustamante, tiene 29 años y es madrileño. Amante del deporte, mide 1,87 metros y pesa 90 kilos. Los tatuajes son una pasión que comparte con Laura Escanes.

Poco se sabe de su vida privada, hasta ahora, más allá de habérsele relacionado en el pasado con Amarna Miller, escritora, actriz y productora de cine para adultos, algo que ninguno de los dos llegó nunca a confirmar.

Mr Jägger tiene 1,22 millones de seguidores en su canal de Youtube, que el pasado mes de agosto cumplió nada menos que 10 años ofreciendo parodias y vídeos de humor.

Uno de sus vídeos más vistos, con casi 4 millones de reproducciones, se titula "Tengo Un Pollón", lo publicó en marzo de 2013 y su letra es pura poesía (modo ironía on):

"Tengo un gran problema desde que nací,

y siempre lo llevo muy dentro de mí.

Es algo que abulta que pesa un montón,

es lo que se suele llamar un pollón.

Por la calle voy arrastrando el cipote

y dejando tras de mí un rastro de virilidad,

(muy guay) y la gente se queda asustada

por ver mi verga descomunal.

Lo bueno es que soy capaz de aplastar nueces,

tocar puertas, ponérmela alrededor

a modo de cinturón.

Aunque es una putada cuando vas a meter polla

y la chica en cuestión, te pide que entera no, por favor.

Entera no, que duele.

Nunca encuentro condones que valgan,

nunca venden slips de mi talla,

nunca me quedo flotando en el agua,

siempre pierdo en 100 metros valla.

Deepthroat es lo que quiero,

amor a un pollón soltero.

Amor, a un pollón soltero.

Aunque pueda reventarte el vientre,

aunque pueda partirte los dientes,

aunque sepa que soy diferente,

yo alzaré mi erección al frente.

Deepthroat es lo que quiero,

amor a un pollón soltero.

Tengo un gran problema desde que nací,

es algo que llevo muy dentro de mí,

es algo que abulta que pesa un montón,

es lo que se suele llamar un pollón.

Es el estandarte de la soledad,

es el obelisco que me hace llorar,

es el aspersor de la blanca pasión,

es lo que se suele llamar un pollón".

No ha mejorado su gusto en todos estos años. Hace dos meses deleitaba a su público con un vídeo titulado "Harry Potter y el chochote bien gordo de la profesora McGonagall".

Mientras tanto, Risto Mejide presumía ayer en Instagram de su nueva "novia", que tiene otros atributos:

"No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", apunta con humor el publicista.

Lo que ya no sabemos es si el presentador vio este vídeo de Míster Jägger antes de romper con la que ha sido su mujer durante 7 años y es madre de su hija Roma:

Seguramente Mejide tenga mejores recursos, aunque en su día olvidó el dicho de que "el que con niños se acuesta, amanece mojado".