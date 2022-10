El impacto mediático que supuso la ruptura entre Laura Escanes y Risto Mejide todavía continúa, lo que hace que cada detalle sea observado con lupa. Por ejemplo, la posible relación de la 'influencer' con el streamer Míster Jägger o la supuesta actividad de Risto en Raya, una app de citas muy selecta.

Recientemente, ella ha decidido bromear sobre un plan que tenía en el futuro con Risto. El usuario Nosoloviernes publicaba un vídeo en TikTok sobre los conciertos que dará Coldplay en 2023 en Barcelona: "¿Tienes pareja y vas a uno de los conciertos de Barcelona de Coldplay? ¿Qué pasa si se acaba el amor? De aquí a mayo... ¿Tú sabes en ocho meses la de cantidad de cosas que te pueden ocurrir a ti y a tu pareja? Como simplemente dejarlo", decía el vídeo.

El propio tiktoker se ofrecía a acompañar a alguien en caso de que esto ocurriera: "Cuando el amor se acaba, que se va a acabar porque las Navidades son muy duras, aquí voy a estar yo y me ofrezco a ir contigo y a acompañarte cuando tu novio o tu novia te deje".

Ante este vídeo, Laura Escanes ha comentado en la publicación que a ella le ha ocurrido esa misma situación: "Me ha pasado". El usuario no ha tardado en ofrecerse en acompañarla: "Me ofrezco. Además, siempre llevo gafas de sol".