Simulando ser una sirena y luciendo cuerpazo, pero también una postura sobre una playa de cantos rodados que invitaba a todo menos a tumbarse. Así, y preguntando a sus seguidores qué tal le sientan los 37 años, celebraba este domingo en Twitter su aniversario la cantante India Martínez, quien ya intuía que su foto iba a dar que hablar en la red social del pájaro azul.

Consciente de que su pose iba a desatar más de un meme, la artista cordobesa, que en realidad sopló velas el día 13, se apresuró a comentar en su propio hilo que "aunque no lo parezca estaba cómoda eh… no me tumbé ahí pa posturear, es que no había arena seca".

De poco sirvió su matización, ya que el cachondeo no se hizo esperar, como en ese gif donde un zoom sobre su imagen penetra sobre su cuerpo mostrando cómo se rompen los huesos de su espalda. "Los 37 te sientan muy bien! Pero cuando te levantes mañana y tengas 37 años y 1 día vas a conocer a mi amiga la ciática", ironiza un hombre.

"Divinamente, criatura. Si me tumbo yo así con mis 56 parecería una morsa amaestrada y necesitaría una grúa para levantarme de ese pedregal", le suelta otra tuitera.

Los hay que se ponen filosóficos: "Hay que crecer para dentro, no te preocupe tanto aparentar como un adolescente. Hay que crecer en madurez y autoconfianza, no hay que crecer por el que dirán, o cómo me verán. Ya tienes deberes para los 38, quiero un buen soneto y no una foto en biquini!", le espeta un usuario.