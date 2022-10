'El Hormiguero' sigue recibiendo a los invitados más conocidos del panorama nacional e internacional y este lunes quiso contar con Álvaro Soler. El cantante hispano-alemán acudió al formato de Antena 3 para hablar de su recopilatorio ‘The best of 2015-2022’, su último tema ‘Candela’ y su gira 'En tu piel tour'. Durante la entrevista también hubo tiempo para hablar de los detalles más desconocidos del artista, como que es flexitariano.

El invitado dio todo tipo de detalles sobre en qué consiste esta corriente que asegura practicar: "Básicamente significa que eres flexible. Es una comida consciente. No comer carne porque hay carne, si no saber de dónde viene y si es kilómetro cero y es buena".

Antes de zanjar el asunto, el artista de temas como ‘La Cintura’ quiso aclarar cómo era su dieta en el día a día: "No como carne ni pescado todos los días. Obviamente cada uno puede comer la carne que quiera, pero es verdad que no es bueno y no estamos ayudando al planeta y es mejor ser vegetariano. Entonces, yo me siento mejor, por mi salud y por el planeta, siendo vegetariano, pero cuando estoy en la Costa Brava y veo un pescado que sé que acaban de pescar, me como un buen pescado", detalló evidenciando que no se opone a comer alimentos no vegetarianos.