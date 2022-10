El pasado jueves 20 de octubre Kiko Rivera se llevó el susto de su vida. El hijo de Isabel Pantoja sufría un ictus que casi le cuesta la vida. El cantante comenzó a sentirse indispuesto en su domicilio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío, que cuenta con una unidad especializada en este tipo de dolencias.

Su mujer, Irene Rosales, quien ha estado a su lado en todo momento fue la primera en aclarar que había sido un gran susto para toda la familia pero que estaba “todo controlado”. Pero no fue hasta este fin de semana cuando el dj quiso agradecer a través de sus redes sociales todo el cariño recibido en las últimas horas. “Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado”, señalaba.

Igualmente, una fotografía con las manos entrelazadas con su mujer se convertía un mensaje especial para Irene. “Hoy quiero agradecer a mi mujer @irenerova24 que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme espero que muchos años más”, señalaba Kiko en su Instagram. El cantante ha querido también hacer una confesión a sus seguidores y se marcaba un firme propósito: “El 20 de octubre este que está aquí ha vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla”, concluía.

La visita de su hermana y su prima

El cantante ya ha podido este fin de semana ver a sus seres queridos y una de las primeras visitas que recibió (y que sorprendió a todos) fue la de su hermana Isa Pantoja, quien a pesar de no mantener relación con su hermano dejó a un lado los enfrentamientos para acudir al hospital y ver cómo se encontraba. La hija de Isabel Pantoja no pudo entrar a la habitación, por lo que no sabemos si en un principio ya habrían mantenido la conversación que tenían pendiente.

Otra de las personas más esperadas es su madre, quien ha confirmado que ya se encuentra en Sevilla pero por el contrario no se ha dejado ver en el hospital. A diferencia de Anabel Pantoja, y es que la prima de Kiko, a pesar de las diferencias que hayan podido tener, siempre ha presumido de la buena relación que mantienen y así lo ha demostrado.

Es por ello que Kiko Rivera no ha dudado en compartir en sus redes sociales la fotografía del encuentro. Los primos se fundían en un abrazo en el que se podía ver el rostro de la influencer con una sonrisa de alivio al comprobar de primera mano que todo se había quedado en un susto.

"Te quiero, prima", escribía el dj junto a la fotografía, agradeciendo a Anabel que esté a su lado tanto en las buenas como en las malas. Parece que el cariño prevalece ante todas las adversidades, por lo que no extrañaría nada poder ver un encuentro entre Isabel Pantoja, Isa Pi y Kiko Rivera, dejando a un lado todas sus rivalidades.