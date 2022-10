Kiko Rivera continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un repentino ictus. Desde la cama del hospital el cantante ha vuelto a mandar un mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

En esta ocasión el hijo de Isabel Pantoja ha abierto su corazón y ha confesado que se siente “triste” porque “empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque estoy mejorando no puedo dejar triste”.

El dj parece que comienza a recapitular todo lo que le ha sucedido en los últimos días y confiesa que “es cierto que he sentido el cariño de muchos, incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma”. En este punto, no sabemos si el cantante se refiere al giro que ha confesado querer dar a su vida tras esta nueva oportunidad o a que tras sufrir el ictus le quedará alguna secuela o deberá llevar algún tratamiento posterior.

El cantante ha querido también poner su punto de humor (aunque sin muchas ganas): “He vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre”.

Kiko Rivera añade que “lamento no poder estar más activo en redes cojo el móvil por la mañana y os intento dejar un mensaje pero nada más. Sin más vuelvo a dar las gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra de verdad os lo agradezco de todo”.

El deseo de Kiko Rivera

Por último el dj tiene un deseo que a buen seguro es que le mantiene con fuerzas para afrontar su recuperación y poder salir del hospital: “Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos es lo que más deseo en este mundo”.

Visitas en el hospital

El cantante ha estado acompañado en todo momento por su mujer Irene Rosales y ha recibido la inesperada visita de su hermana, Isa Pantoja. Después de las desavenencias públicas que han mantenido los hermanos desde hace años parece que han pasado página, o por lo menos, las han dejado atrás para estar juntos en estos momentos.

Otra que también ha ido al hospital para mostrar su apoyo al dj ha sido su prima Anabel Pantoja, a la que se ha podido ver llegar al hospital acompañada de Raquel Bollo, también amiga de la familia.

A la que de momento las cámaras no han podido captar en el hospital ha sido a la madre del cantante, Isabel Pantoja.