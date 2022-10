Ana Milán se sinceró sobre algunos datos personales de su vida privada en 'Joaquín, el novato'. La actriz repasó los momentos más destacados de su trayectoria personal y profesional, pero también confesó alguna anécdota menos conocida de su lado íntimo. La invitada dejó muy sorprendido al recién estrenado presentador cuando le confesó el nombre que le iban a poner sus padres.

Joaquín le preguntó por su nombre artístico y el real: "Yo me llamo Ana Belén García Milán. Entonces, yo nunca he podido soportar llamarme Ana Belén", reconoció ante el del Betis que le preguntó por qué rechazaba el nombre.

La artista quiso dar más detalles sobre cómo se llama: "Aunque no soporto llamarme Ana Belén, he de agradecerle a mi hermana que me pusiera Ana Belén", soltó ante la cara de sorpresa del futbolista.

La conversación dio lugar a que Milán confesara un peculiar dato de su vida familiar: "Mi madre le dijo a mi abuelo que eligiera mi nombre. Y mi abuelo, que estaba cuajado, dijo: 'pues Bienvenida'. Cuidado, llamarte Bienvenida es una movida".