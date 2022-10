Antonio David Flores vuelve a estar de actualidad. Tras salir de Mediaset, el exguardia civil ahora tiene nuevos proyectos profesionales. Aunque sigue en el mundo audiovisual ahora lo hace apartado de las cámaras de televisión. El extertuliano ahora se dedica en cuerpo y alma a su canal de Youtube. Sí, ahora Antonio David es youtuber y en su canal habla sobre aspectos muy diversos y, por lo que parece, con buenos resultados a juzgar por la legión de fans que ya le siguen en redes sociales.

Pues bien, en esta ocasión, el padre de Rocío Flores ha hecho sus pinitos en un nuevo sector: el turismo. “Qué lugares tan maravillosos tenemos en España!! Spoiler: habrá video en YouTube de este y otros lugares maravillosos de nuestro país. Próximamente nueva sección en mi canal. Espero q la disfruten tanto como yo haciéndola. #turismorural” podía leerse en su perfil de Instagram.

Estas palabras vienen acompañadas de una foto del propio Antonio David en la Garganta de los Infiernos, en Extremadura. La publicación ya cuenta con más de 6.000 "Me gusta" y ha sido comentada por más de 500 personas. Uno de los comentarios más destacados es el de Marta Riesco, actual pareja de Antonio David. La reportera ha respondido a la publicación de su novio con varios corazones.

La nueva vida de Antonio David Flores

Más allá de su nueva faceta profesional, Antonio David parece que está experimentando ahora un buen momento también en el plano personal. El malagueño continua su historia de amor con Marta Riesco aunque ahora lo hacen de un modo más íntimo, un poco más alejados ya del huracán mediático que supuso el conocimiento de su relación.

Lo cierto es que ambos aprovechan las redes sociales para gritar al mundo su amor.

En otra de las publicaciones de Antonio David en Instagram aparece junto a Marta ambos subidos en una pequeña moto de color rosa. El texto que acompaña esa fotografía es una auténtica declaración de amor.

"Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú. Te amo.", exponía el malagueño. La contestación de Marta tampoco deja lugar a dudas sobre el bonito momento que están viviendo juntos. "Te amo con toda mi alma", respondió ella.

