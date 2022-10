Sorpresa en el mundo del famoseo televisivo: Fani Carbajo y Christopher Guzmán han roto su relación. Así lo ha anunciado la participante de ‘La isla de las tentaciones’ en su canal de Mtmad sólo cuatro meses después de su boda.

La noticia ha pillado a todos por sorpresa y más después de conocer que Fani se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad para poder ser madre junto a Chris, pero la madrileña no se encuentra bien. En dos vídeos de nueve minutos, la influencer ha tratado de contar qué le está pasando y se ha mostrado más rota y vulnerable que nunca.

“Llevo mucho tiempo reflexionando sobre mi vida personal, mi vida en pareja y sobre mi vida laboral”, comenzaba el vídeo de Fani que explicaba que le han empezado a dar ataques de ansiedad, le tiemblan las manos y se siente muy perdida. “He perdido a mi madre y ahora la necesito más que nunca; mi tía Raquel, que era mi gran apoyo, me defraudó y mis amigas se han portado fatal conmigo”, relata entre lágrimas.

Sin poder contener el llanto durante casi toda la grabación, Fani relata que tras la boda comenzó a sentirse rara y mal pero que hace dos semanas comenzó con las crisis de ansiedad, con la falta de sueño y la sudoración por las noches. Este problema le ha llevado a comenzar un tratamiento psicológico que le ayude a volver a ser la Fani que ella siempre ha sido “fuerte y empoderada”.

“No hay vuelta atrás”

En medio de estos problemas que la concursante de varios realties ha narrado uno es el que ha protagonizado este vídeo: el anuncio de su ruptura con Christopher. “Me dan miedo los cambios pero esta decisión por mucho que me duela no hay vuelta atrás”, relataba. “No quiero seguir tapando cosas, ¿por qué creéis que he parado el tratamiento para ser madre? Porque ahora mismo no estoy bien psicológicamente y me estoy replanteando muchas cosas en la vida”, contaba entre lágrimas.

Y al final ha sido cuando ha saltado la bomba: “El otro día hablé con él y le dije que teníamos que romper y se ha ido de casa”. La madrileña, en un avance de un vídeo que se emitirá el próximo lunes, explicaba que él le notaba fría y distante pero asegura que la decisión va a ser definitiva.

Fani ha afirmado que “jamás voy a decir una mala palabra de él porque es buen padre con Emilio y me ayuda mucho en casa y con él”. Sólo el tiempo dirá qué le depara a la pareja.