La purga de Elon Musk en Twitter se empieza a notar en la red social del pajarito. Ana Milán ha sido una de las primeras famosas en abandonar el barco tras los últimos movimientos del fundador de Space X. Así lo anunció el sábado la propia actriz en sus cuentas de Instagram y Twitter.

La alicantina ha decidido tomar esta medida debido ultimátum que les había impuesto el nuevo dueño de Twitter a sus trabajadores. El pasado miércoles, Elon Musk ofreció dos opciones a través de correo electrónico a los empleados de la red social: comprometerse a trabajar durante largas jornadas, con una carga y presión desmedidas o dejar la empresa con una indemnización de tres meses de sueldo. Una maniobra que no le salió bien al magnate, ya que acabó con la dimisión en masa de miles de empleados.

Ante esto, la actriz alicantina publicó un tuit que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores: "A mí me gusta marcharme antes de que me echen, y más cuando la fiesta se pone fea… Me marcho de Twitter sabiendo que echaré de menos el talento y la carcajada espontánea de desconocidos". A lo que añadió poco antes de cerrar su cuenta: “Elon, pareces bobo. Ahí te quedas con los trolls. A los que queráis nos vemos en IG. Salud”.

La intérprete, que no para de acumular éxitos con su podcast "La vida y tal. Mejor eso que morirse", que presenta junto a Sebastián Gallego, ha dejado un gran vacío en la red social del pajarito, sobre todo para sus seguidores, que lloran la marcha de Ana Milán. Los comentarios no se han hecho esperar y Ana Milán se convirtió en trending topic este fin de semana.

Se ha ido Ana Milán de Twitter.

Ahora sí que la has cagado con tu capricho que has usado para limpiarte el culo... Quizá por eso entraste con un retrete a la oficina.

Como leí una vez: me da pena el pobre que solo tiene dinero. — Cris Escribá (@Crisescrib) 19 de noviembre de 2022

me duele muchísimo en el alma q ana milán se haya ido de twitter💔 — alba reig peláe🐉 fan page (@pegaitaalapared) 19 de noviembre de 2022

El día pinta mal. Ana Milán se ha marchado de Twitter.💔 — amanda💫 (@carih799) 19 de noviembre de 2022

Además, la actriz alicantina ha publicado una historia en Instagram explicando su decisión de abandonar Twitter: “He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis”.

La intérprete, famosa por sus reflexiones y la defensa de ciertas causas, sentenció: “Además, Elon y sus despidos me caen fatal”. Ana Milán también se despidió del nuevo dueño de Twitter y de los trolls que invaden esta red social: “Quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que si lo que haces no me gusta te digo adiós. Así que Ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes”.