Todas las alertas saltaron hace un mes. Los fans de Amaia Montero se mostraron más que preocupados por la publicación en el Instagram de la cantante en la que se la podía ver con un aspecto de lo más descuidado y preocupante. Pero no sólo esto, el texto que acompaña la imagen no hacía si no aumentar la preocupación de los que más la quieren: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?" Los fans se volcaron con la cantante, que ya ha borrado esta imagen de su red social, y le mandaron todo su apoyo.

Pero no fue hasta un mes después cuando descubrimos que la cantante había estado ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra. ¿El motivo? Todo apunta a que sufrió un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocado por la preparación de su nuevo disco, en el que la cantante estaba volcada. La hermana de Amaia, Idoia Montero, también confesaba en el programa de Antena 3 ‘Espejo Público’, que la cantante estaba viviendo un momento muy duro después de que su padre falleciera en 2009. Reaparición de Amaia Después de estas preocupantes noticias, este fin de semana hemos podido conocer las primeras declaraciones de la artista a través del programa de Telecinco ‘Socialité’. El formato del corazón ha afirmado que se ha puesto en contacto con Amaia, quien les ha explicado que “estas fechas señaladas del año no están siendo una época de celebración para ella”. En este sentido, la cantante ha confesado que, por el momento, “no está preparada para explicar exactamente qué le ha ocurrido”, aunque ‘Socialité’ sí afirma que está molesta con los medios de comunicación por cómo han tratado su estado. “Bastante heavy han sido los medios con mi familia”, indicaba Amaia. Gonzalo Miró, un apoyo Uno de los grandes apoyos, por lo menos a nivel mediático, de Amaia ha sido su expareja Gonzalo Miró. El ahora tertuliano de deportes explicaba ante los micrófonos de televisión que “Amaia tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, y añadió que “todos tenemos malas épocas”.