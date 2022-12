La influencer Tamara Gorro ha realizado un duro anuncio esta tarde a través de su cuenta de Instagram: se separa definitivamente de su marido, el exfutbolista Ezequiel Garay.

“Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación”, comienza el escueto comunicado publicado pasadas las 16.00 horas en sus stories. “Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos”, continúa la misiva de Gorro.

“Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias”, finaliza.

Primera separación: finales de 2021

La pareja ya atravesó una fuerte crisis ha finales de 2021 que también les llevó a anunciar su separación, poco después de que la influencer contara a sus seguidores (su familia virtual) que padecía una fuerte depresión. Finalmente decidieron darse una segunda oportunidad antes del verano de este año y volvieron a estar juntos.

La pareja llevaba junta unos 12 años y 9 de casado, con dos hijos en común, Shaila y Antonio, por los que siempre han llevado una magnifica relación y, aún estando separados, han compartido mucho momentos junto a los pequeños.