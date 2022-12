Cristina Pedroche y David Muñoz confirman que están esperando a su primer hijo. Después de que se publicase en una revista del corazón y a tan solo unas horas para las Campanadas, la presentadora y el cocinero han hecho oficial este viernes su estado de buena esperanza a través de un comunicado conjunto que han publicado en sus respectivas redes sociales: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso".

Aparte de esta confirmación, Pedroche y Muñoz también han criticado a los medios de comunicación por adelantar esta buena noticia: "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar. Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir".

"Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero", afirman ambos en esta publicación colgada en Instagram.

No cabe duda de que este año la expectación por las Campanadas de Antena 3 será doble. Pedroche sorprende cada año con estilismos que nunca dejan indiferente a nadie y que acaparan la conversación social en redes durante días, una tradición que el año pasado permitió que Antena 3 le arrebatara por primera vez el liderazgo a TVE. A ello, se sumará este próximo 31 de diciembre la curiosidad por si la presentadora se referirá a su estado.

Cabe destacar que, este sábado, Pedroche y Chicote darán la que será sus séptimas Campanadas consecutivas juntos en la cadena principal de Atresmedia Televisión. El tándem se formó en las campanadas de 2016-2017, logrando una tendencia al alza en las audiencias de Antena 3 durante esta retransmisión.