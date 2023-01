Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una pareja que levanta expectación allá donde van. En las últimas horas, han vuelto a ser el centro de una nueva polémica por una fotografía que Georgina ha publicado en su cuenta personal de Instagram, en la que aparece uno de sus hijos, de 5 años, besando a su hermana pequeña.

Lo que ha molestado a otros usuarios no es nada más y nada menos que el hecho de que el menor lleve pendiente a su corta edad, un hecho que no parece importar tanto cuando se trata de una niña.

En la publicación, se pueden leer comentarios de indignación, como "a esa edad un niño no decide si quiere o no o ponerse aros" o "ese niño tan pequeño y ya con arete".

Otros usuarios han invitado a los demás a "dejar vivir" o han invitado a la reflexión: "Llevar un arete no te hace más ni menos hombre, un arete no define tu sexualidad. A las niñas no le dan elección sobre si quieren aretes, por qué con los niños sería diferente", comenta uno de ellos.