A veces los regalos tienen un valor que transciende su precio. Que se lo digan a la influencer alicantina Teresa Andrés, que acabó llorando de emoción el día de Reyes al descubrir la sorpresa que le habían traído sus Majestades de Oriente.

La fundadora de la Clínica Enea ha querido compartir su alegría mostrando en Instagram a su 739.000 seguidores el vídeo del momento en que abrió su regalo:

"Welcome back home", exclama la influencer antes de explicar que el bolso que en la primera imagen aparece junto al dibujo de un corazón en la tela de un sofá es el mismo modelo del primero que se compró en su vida y que perdió con una carta de su hermano dentro. "No sabéis la tristeza que tenía. Este 6 de enero me lo regalaron de vuelta. La magia de mis Reyes Magos. P.D.: soy una cursi dibujando un corazón en la tela del sofá".

La publicación supera los 37.000 "likes" y ha generado decenas de mensajes. Entre ellos hay uno de su madre, Teresa Gonzalvo, que afirma que "los Reyes están en todo. Ese bolso fue especial el día de su compra pero tan especial era la carta de @andresgonzalvo (mi hijo), tu mellizo, pues ahí la trajeron. LOVE".

"La gran mentira de Instagram"

No todos los comentarios son tan amables. Una usuaria cuestiona la veracidad de lo que cuenta y cree que es todo impostado: "Tiene gracia que pongas bolsos de marca siempre y éste sea el primero que has comprado cuando es relativamente nuevo… Incluso lloras porque te costó dinero cuando lo perdiste. La gran mentira de Instagram".

"Total, promocionan bolsos que ni ellas mismas se compran, no les creo nada", replica otra usuaria.