Decía Isabel Díaz Ayuso que en Madrid puedes cambiar de pareja y no encontrártela nunca más. En cambio, Alicante es un lugar ideal para reconciliarte con tu ex y que (casi) nadie se entere y poder pasar desapercibido a pesar de ser un rostro conocido.

Así lo pensó la supermodelo británica que el pasado año disfrutó de unos días de vacaciones en la ciudad en compañía del que entonces era su exnovio, sin que los paparazzi la acosaran ni tuviera que sufrir las "persecuciones" de la prensa rosa a las que está tan habituada en Inglaterra.

Solo unas fotografías y un vídeo que ella tuvo a bien compartir con sus 2,6 millones de seguidores en Instagram dieron cuenta de su visita a la Costa Blanca. Hablamos de Katie Price, también conocida como "Jordan" o la "Pamela Anderson" de Inglaterra, toda una celebridad en su país.

Con una carrera profesional venida a menos y rozando en los últimos años la bancarrota después de haber amasado una fortuna durante sus buenos tiempos, la que fuera modelo de Playboy se hospedó en Semana Santa en el hotel Meliá de Alicante junto a Carl Woods, un vendedor de coches y exconcursante del programa de televisión "Love Island" con el que había mantenido una relación sentimental que se había roto un mes antes. Empezaron a salir en junio de 2020 después de que un amigo en común los presentase y un año después se comprometieron.

Escapada romántica

Katie Price, de 44 años, y su compañero, once años más joven, viajaron en avión el 17 de abril para pasar un romántico fin de semana juntos en Alicante. Pasearon por el Postiguet, disfrutaron de las vistas al mar desde el Meliá y se relajaron en las piscinas de este establecimiento hotelero.

La también actriz, escritora y cantante disfrutó el domingo de ese fin de semana de una piña colada en el restaurante Sabores, y de una pizza en Ciao Miami, ambos situados en la Explanada. "Happy Easter everyone, hope you have a fantastic day!" ("¡Feliz Pascua a todos, espero que tengáis un fantástico día!"), dijo en un vídeo a sus fans desde el emblemático paseo alicantino.

Los seguidores de la intérprete de "Sharknado 5" celebraron mucho el selfie que compartió en Instagram donde se veía su cara sin maquillaje:

Price, madre de cinco hijos, se vio en apuros económicos tras divorciarse de su tercer matrimonio con Kieran Hayler y el colapso de sus negocios, valorados en unos 50 millones de euros. Al parecer, para financiarse sus vacaciones en Alicante recurrió a la venta de unas fotos suyas en topless en Onlyfans por poco más de 6 euros.

¿Reconciliación?

La publicación hoy por parte de Carl Woods de una fotografía en la que aparece acostado en una cama que los seguidores de Price identifican como la de la modelo ha dado pie al rumor sobre la posible reconciliación de la pareja después de que la boda prevista para noviembre del pasado año se cancelara al acusarle el novio de haberle sido infiel, algo que, según su versión, ella habría reconocido.

Los dos han venido intercambiándose pullitas en las redes sociales desde su separación y llegaron a eliminar de las mismas las imágenes en las que salían juntos, entre ellas las de su estancia en Alicante.

La excandidata política furiosa con su último implante de pecho

Katie Price llegó a presentarse en junio de 2001 como candidata independiente a las elecciones generales del Reino Unido. Su programa electoral incluía, entre otras medidas extravagantes, la promesa de implantes de pecho gratis, playas nudistas y la eliminación de las multas por estacionarse indebidamente. "Solo" obtuvo un 1,2% de votos.

Hace un par de días confesó a la prensa estar furiosa por el resultado de su nuevo aumento de pecho porque cree que le han quedado "torcidos" y además le dan dolor de espalda debido a su peso.

"Tuvo exactamente este problema la última vez que se colocó implantes grandes, y esa fue una gran parte de la razón por la que se los quitó en 2016, pero esperaba que esta vez fuera diferente", han dicho algunas amigas suyas. No obstante, ella no ha dejado de publicar sesiones de fotos mostrando su prominente nuevo busto.

Katie estaba decidida a tener los senos más grandes de Gran Bretaña cuando se sometió a su operación número 16, pero es posible que se quite los implantes ante los problemas que padece. De sus cejas, de momento, no se ha quejado.