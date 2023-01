La influencer ilicitana Lola Lolita ha publicado hace unas horas un mensaje en Instagram que ha desconcertado a muchos de sus seguidores. La tiktoker española más exitosa ha elaborado una frase sobre el aniversario de su perra que resulta muy confusa: "Hoy hace un año que mi única hija (de momento) cumple un año!!!! Jamás pensé que la tendría, pero mira cosas de la vida. Te amo brownie de chocolate".

Al margen de la falta de comas y mayúsculas en el nombre propio del animal, no han tardado en sucederse los comentarios de gente que se pregunta si su mascota cumple un año o dos, debido a la, como poco, confusa construcción de la oración de alguien que se jacta de haber publicado cuatro libros.

"Se nota que para ser tiktoker no hace falta saber redactar una frase", señala una chica en contestación a otra que repite el inicio del mensaje de Lola Lolita ("hoy hace un año que mi única hija cumple un año" para luego rematar con un "no sé si lo he acabado de entender". "No sabes ni escribir, macho... Lee anda", se queja otro.

¿Está embarazada Lola Lolita? ¿Sigue con su novio?

Hay quien, más allá de esa paradoja temporal que capitaliza los comentarios (junto al inicial fallo, ya solventado, en dos de las fotos y vídeos que adjuntó la ilicitana de ella junto a su perra), se ha quedado con el detalle de que cuando dice que su mascota es su única hija ha entrecomillado las palabras "de momento".

"Uyyyyy y ese 'de momento”", destaca fanpagelolita, una cuenta de admiradores de la influencer, dando pábulo así al rumor sobre un posible embarazo de la joven.

Lola Moreno sale desde marzo de 2021 con el también influencer Isaac Belky, Ibelky en las redes. En su vídeo de resumen de 2022, la alicantina reconocía que había sido un año "lleno de logros profesionales y unas cuantas subidas y bajadas emocionales", esto último probablemente en relación a la crisis sentimental que atravesó en verano, cuando se enfadó con su novio y le dejó de seguir en las redes, que es como al parecer se "pelean" los novios influencers.

Tantos y tan sonados fueron los rumores de separación que unos días después se vio forzada a contar lo sucedido:

"Hola chicos, como sabéis hace unos días se armó un revuelo contra mí totalmente incierto, por lo que me veo obligada a poner esto para zanjar el tema. Hace unos días dejé de seguir a Isaac porque nos enfadamos, como todas las parejas. No es la primera vez que lo hago, cada uno tiene sus métodos para tranquilizarse y bueno, ese es el mío, jajaja, quizás sobraba", admitía, antes de aclarar que "al día siguiente solucionamos nuestras diferencias y lo volví a seguir. No me había pronunciado hasta ahora porque simplemente he estado alucinando viendo hasta dónde puede llegar la invención de la gente. Y nuestra relación es nuestra, nadie nos exigirá nunca explicaciones en nuestra relación. No ha pasado nada entre nosotros, nos queremos y estamos juntos".

La última publicación de ambos juntos en sus respectivas cuentas es la misma y data de hace 10 semanas.

Ibelky publicó hace 3 días un vídeo coreografiando la última canción de Shakira, lo que ha vuelto a disparar la rumorología sobre si siguen siendo pareja, aunque se siguen dando "likes", por lo que, siguiendo la mentalidad influencer, todo bien.