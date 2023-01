Si eras de los que te frustrabas cuando intentabas poner en marcha el método de Marie Kondo sin éxito, no te preocupes ella tampoco puede. La organizadora japonesa se ha dado por vencida y asegura que en este momento de su vida es incapaz de mantener el orden en su casa. "Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento de mi vida", ha confesado la escritora.

La reina del orden y su marido, Takumi Kawahara, tienen dos hijas, Satsuki y Miko, y un hijo, que llegó a sus vidas en 2021. “Hice todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Pero terminé dándome por vencida. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”, asegura la creadora del método KonMari. Lo cierto es que con tres niños pequeños en casa es muy difícil mantener la casa en perfecto estado de revista.

Un cambio de estilo de vida

La gurú del orden reconoce que tener a su tercer hijo en 2021 le hizo cambiar de punto de vista y de estilo de vida. Es por ello que se ha animado a escribir un nuevo libro 'El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal' en el que presenta un nuevo método que no centra tanto en ordenar espacios sino en dar consejos para tener una vida plena y feliz. A pesar de que en 2019 se convirtiera en un fenómeno internacional con el lanzamiento de su serie de Netflix 'Tidying Up', la japonesa parece recular varios años después. "Me he dado por vencida", afirma y ha reconocido que el orden en su casa ya no es una prioridad para ella.

Ahora, en cambio, rebaja las expectativas y anima a todos a "crear sus propias rutinas basándose en lo que les haga felices".