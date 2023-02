Bertín Osborne está pasando un momento delicado, por lo que ha pedido ayuda a sus seguidores a través de las redes sociales. El presentador se encuentra muy preocupado por la desaparición de su perro Thor.

Osborne realizó hace dos días una publicación en Instagram con varias fotos del animal en el que pedía ayuda a sus seguidores. “Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es THOR, mi pastor alemán de dos años de edad que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber. Gracias de antemano”, dice la publicación que ya acumula casi 17.000 me gusta y cientos de comentarios.

Una comida en casa

De momento, y a la vista de una publicación de hace horas del también cantante, Thor todavía no ha vuelto a casa, así que Bertín ha hecho un ofrecimiento para aquellas personas que le den información fiable sobre su perro y que le permita localizarlo. “Es lo mínimo que puedo hacer, con muchísimo gusto quiero invitar a la persona y a su familia, que me de información fiable que me permita localizar a Thor, a comer en casa y de esta forma poder brindar por la aparición de Thor y agradecer tan buena noticia”, explicaba.

Bertín no pierde la esperanza de encontrar a su perro y esta ha sido su forma de agradecer a sus seguidores el apoyo y la divulgación de esta noticia tan triste para la familia.

Polémica por el collar del perro

Como ya sabemos cómo son las redes sociales tampoco nos extraña que otra cosa se haya convertido en lo más comentado en el foto del perro de Bertín Osborne. Y es lo que ha ocurrido con el collar que lleva el can.

“Ojalá vuelva pronto a su casa. Pero el COLLAR no me gusta”, “Ese collar???? Eso es maltrato!!!”, “lo has encontrado...quítale el collar de púas no está permitido. Suerte es precioso”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación del presentador. Del mismo modo, tampoco han tardado los seguidores de Bertín en contestarle: “Que atrevida es la ignorancia

Ese collar sirve para adiestrarlos, las puntas son romas, no le hacen daño. Y el perro se le ve perfectamente cuidado y saludable. Ya les gustaría a muchos tener la vida de éste”