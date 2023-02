Naomi Watts nunca ha tenido reparos en pronunciarse sobre la menopausia, así como normalizar otros temas relacionados con la salud femenina.

Este martes, la actriz, de 54 años, se sinceró en Instagram sobre las mujeres que experimentan sequedad durante la menopausia. Lo hizo recreando un anuncio de Johnson & Johnson para el que posó cuando era adolescente y que dice: "¿Cuándo puedo empezar a usar tampones?". Junto a una imagen reciente, Watts escribió: "¿Cuándo puedo empezar a usar lubricante?"."Protagonicé el anuncio de tampones de Johnson & Johnson cuando tenía 15 años... mirando hacia adelante... confiada... curiosa... '¿cuándo puedo empezar a usar tampones?' El otro es una versión de cómo sería si abordáramos los desafíos hormonales de la mediana edad con el mismo tipo de audacia", apunta la protagonista de 'Desesperada'.

"Cuando se trata de la 'versión adulta' de los cambios hormonales, nos sumergimos en las sombras del secreto y la vergüenza... ¡con una falta total de información, además de información errónea! ¿un poco de locura?", sostiene.

Según, 'People', la artista británica destaca también una cita de la Dra. Jennifer Gunter, una reconocida obstetra/ginecóloga canadiense-estadounidense, quien habló sobre combatir la sequedad con lubricantes, ya sea e una mujer que esté en la menopausia o no.

"Desgraciadamente, hay mucho estigma sobre el lubricante. A algunas personas incluso se les hace sentir que les gusta o necesitan lubricante. Parece que estás demasiado mojado o demasiado seco para el patriarcado. A eso digo, cojones. Y, lubricante para todos mis amigos, sí así lo desean", señala la facultativa.

Watts termina su publicación. "Más de mil millones de personas en todo el mundo tendrán menopausia para 2025... Eso es un montón de sequía".

Transición menopaúsica

La estrella británica habla a menudo sobre su propio viaje a la menopausia. El pasado octubre, en el Simposio 'The New Pause' en Nueva York, Watts reflexionó sobre la dificultad de pasar por la perimenopausia, la transición que suele durar años antes de la menopausia cuando las hormonas fluctúan y las mujeres experimentan una variedad de síntomas que incluyen sofocos, sudores nocturnos, molestias vaginales. sequedad, insomnio y periodos irregulares. "Me encontré a los 36 años y perimenopáusica (transición menopáusica), una palabra que ni siquiera conocía, y al borde del precipicio de tratar de formar una familia. Así que entré en pánico, me sentí muy sola, mucho menos que o como una especie de de fracaso y que iba a hacer? No habia con quien hablar, no habia informacion, basicamente en mi visita al medico, que me dijo, 'Pues no te vas a quedar embarazada... tu analisis esta indicando que estás cerca de la menopausia', así que me estaba volviendo loca", explicó.

Watts reconoció que hay más recursos para las mujeres en la perimenopausia y la menopausia que hace 18 años, pero aún se necesita mucha más educación y conciencia.

“Pasé por ansiedad, vergüenza, confusión, pánico y logré quedar embarazada de forma natural después de dos años de intentar y hacer funcionar mi sistema con diferentes alternativas, ya que no era candidata para la Fecundación In Vitro”, dijo en ese momento. "Después del segundo hijo, tuve sudores nocturnos masivos, sofocos y pensé 'esto es terrible', e intentaba hablarlo con mis amigos y me encontré con risas nerviosas y encogiéndome de hombros, y pensé 'Oh, vaya, no hay nadie más, mejor me callo', y así fue", recordó.

Watts también le preguntó a su madre, quien le dijo que tenía 45 años cuando comenzó la perimenopausia. "Y eso es todo lo que sabía", dijo. “No hubo detalles al respecto. No hubo manos de los médicos. Los médicos dijeron que estaba bien, 'Aquí hay un parche o un gel o un aerosol'".

"Solo sabía que este es un camino que nadie más debería tener que recorrer solo de nuevo sin ayuda e información, porque sin el debido cuidado te vas a volver contra ti mismo", dijo en el simposio.