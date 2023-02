Ya provocó reacciones muy encontradas con su versión del exitazo de Quevedo "Quédate", donde se metía en la piel de la protagonista de la historia de ese tema musical, y ahora ha vuelto a causar polémica con su respuesta a Shakira poniéndose en la piel de Clara Chía.

La youtuber Sarah Cabello, una joven malagueña de 23 años, con 125.000 suscriptores en su canal, ha puesto la réplica a la cantante colombiana intercalando a su sesión con Bizarrap algunas estrofas que "claramente" van con la otra parte del triángulo más famoso después del de las Bermudas.

No obstante, consciente de que la iba a liar, la muchacha ya avisaba en su vídeo que "está hecho a modo de diversión parodiando la versión original" y que "en ningún momento mi intención es atacar a nadie".

Aquí van las estrofas con las que Sarah Cabello defiende a la actual novia de Piqué y ataca a su ex:

"Sorry baby, abre paso, lo botaste, ahora es mi gato

Una joven como yo te ganó el asalto

Una joven como yo no está pa’ aguantar tu actitud

Pa' aguantar tu actitud

No quieras compararme con alguien que

Se comporta como tú"

"Tú conmigo tienes envidia

No te sofoques y te fastidias

Mi destino en el amor estaba junto a Piqué

Esto es solo una canción, ya va no me cri-tiquen"

"No me nombres, no busco problemas

No me busques, pasa ya del tema

No me nombres, no busco problemas

No me busques"

"Debes aceptar tu fracaso

Quítate el rencor ya de paso

Cero rencor bebé

¿Pero la letra qué? Con indirectas de aquí al espacio"

"Comparar no te hace más diosa

Siempre estás como una rabiosa

Vuélvete loca

pero trabaja el cerebro un poquito también"

"Dices que todo está bien

Pero la prensa también

No lo hiciste bien"

"Patitos como tú", la versión de todos los niños

Con todo, la mejor versión es la que los niños han hecho de manera espontánea e inocente sobre la original, ya que donde Shakira dice "Pa' tipos como tú" los peques entienden "Patitos como tú". Y en Youtube, claro está, ya hay vídeo:

Si tienes hijos y la han escuchado, seguro que canturrean "patitos como tú", ¿no es así?