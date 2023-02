La rivalidad en el mundo de la música no es nada nuevo. Durante décadas, los fans han estado tomando partido en las batallas entre sus artistas favoritos. Desde el mítico enfrentamiento entre Tupac y Notorious B.I.G. hasta la disputa entre Taylor Swift y Kanye West, los piques entre artistas son una forma de entretenimiento para muchos.

Ahora los fans de dos artistas musicales están apuntando a una nueva guerra al más puro estilo Shakira-Piqué y Clara Chía. ¿Quiénes estarían implicados? La cantante argentina Tini ha lanzado una nueva canción llamada "Las Jordans", en la que se presume que hace referencia a una persona que le ha "robado" a su amor.

Según los seguidores, la aludida sería la cantante Aitana, quien cumple el papel de Clara Chía en esta historia. El hombre que cambió de pareja es el cantante Sebastián Yatra, quien ahora está vinculado con la ex triunfita.

Los versos más señalados de la canción son los siguientes:

“To' el mundo preguntando ¿quién es ella? /

Más dura, más suelta, más bella. /

Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no /

No quiero saber si me extrañas /

O si te aburrió la de España”

¿Habrá respuesta musical de Aitana o Sebastián Yatra?

En estos versos, Tini parece estar hablando de una mujer que ha reemplazado a su antigua pareja. Los fans han atado rápidamente los cabos, y piensan que Aitana es la persona a la que se refiere. Si esto es cierto, la situación es similar a la famosa rivalidad entre Shakira y Clara Chía.

Ahora, los fans de Tini y Aitana esperan ansiosos para ver si esta rivalidad musical se intensifica. ¿Responderá Aitana con una canción propia? ¿Qué dirán los seguidores de ambas artistas? Como en cualquier rivalidad, hay muchas posibilidades. Pero mientras tanto, los fans especulan y crean teorías.

Por supuesto, hay muchas personas que no ven el valor en este tipo de conflictos. La rivalidad entre artistas puede ser divertida, pero también puede ser dañina y tóxica. En muchos casos, los fans toman partido y atacan a otros fans o a los artistas mismos en las redes sociales.

Por otro lado, algunos argumentan que la rivalidad puede ser positiva para los artistas, ya que puede aumentar su visibilidad y su popularidad. También puede inspirar a los artistas a crear nuevas canciones y a ser más creativos.