Todo acabó de estallar el día de San Valentín: publicaciones británicas anunciaron tras el día de los enamorados que el Príncipe Guillermo de Inglaterra había pasado una romántica velada con su amante en lugar de con su esposa, Kate Middleton.

Pero, ¿quién es ella? Para rizar el rizo del tradicional salseo made in “The Crown”, resulta que la amante de Guillermo habría sido una de las ex mejores amigas de Kate, Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Esta amistad supuestamente se quebrantó en el año 2019, año en el que se habrían sucedido varios acontecimientos y fenómenos “extraños”: una fiesta en la que habrían sido visto juntos, la separación de Rose de su ex marido y la petición de Kate Middleton al príncipe de eliminar a Rose de su círculo de amigos. Todo esto habría ocurrido durante el tercer embarazo de Kate.

Tras las polémicas declaraciones la exclusiva de la prensa inglesa sobre la cena en un italiano que Guillermo habría regalado a su supuesta amante han hecho estallar aún más las alarmas. Un trabajador del restaurante, además, ha llegado a afirmar que Guillermo regaló a Rose un gran collar de perlas por San Valentín.

La propia Kate confesaba que no esperaba para esa fecha ni siquiera unas flores por parte de su marido, que “ya no era detallista con ella”. “No creo que lo haga”, afirmaba. Las declaraciones de Kate en contraste con las novedades sobre Guillermo han hecho que los seguidores de Middleton (que no son pocos) enciendan las redes.

El revuelo en la corona británica es más que considerable, sobre todo teniendo en cuenta la reciente salida al mercado del libro biográfico de Harry, “En la sombra”, donde cuenta las miserias de la corona y las desavenencias con su hermano Guillermo.

Así es Rose Hanbury

Las redes no han tardado en hacerse eco de quién es Rose de Cholmondeley y su fotografía, que ya se conocía de otras imágenes con Kate y Guillermo, ha acabado de correr como la pólvora.

"Normalidad" en los BAFTA

Las noticias sobre la infidelidad del heredero al trono británico han puesto patas arriba la imagen de la corona de Inglaterra, que parece reclamar año tras año una nueva temporada de la famosa serie de Netflix.

Con todo, y en la línea monárquica de aprovechar los acontecimientos públicos para dar buena imagen, la pareja se ha presentado en los Bafta 2023 de la mano, especialmente comunicativos y tratando de dar a entender a la opinión pública que la cosa sigue en pie, a pesar de todo.