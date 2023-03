Daniela Requena saltó a la fama hace unos meses por su participación en el concurso de Telecinco ‘Pesadilla en el paraíso’ donde quedó tercera. Esta periodista valenciana se convirtió en febrero de 2022 en secretaria provincial de LGTBI y diversidad del PSPV-PSOE y el año pasado publicó su primer libro: ‘Mamá, soy mujer. Diario de una chica trans’ donde narra su proceso de transición.

Pero Daniela también se ha convertido en una influencer en redes sociales: su canal de Tiktok acumula ya más de 800.000 seguidores mientras que en Instagram tiene más de 73.000. Y es precisamente en redes sociales donde ha saltado la polémica tras la última operación estética de Daniela: cambiarse el color de ojos.

Tal y como ella contaba en uno de sus vídeos de Tiktok “mis ojos van a pasar de ser marrones a un azul verdoso muy bonito”, es más se atrevía a explicar que quería entre un azul formentera o un verde esmeralda. Pocas horas antes de someterse a la intervención explicaba que es una cirugía que no se realizaba en España pero que ahora hay un profesional en una clínica que la realiza. Según ella misma explica, la técnica es pigmentar la zona de tu ojo del color que tú quieras y aclaraba que “está hecha en una de las zonas más superficiales con lo que no afecta a la visión y no produce nada”.

Estalla la polémica por la posible ceguera

Lo que no esperaba Daniela es el revuelo que ha generado esta operación, desconocida en nuestro país, tras la publicación de un vídeo en Tiktok de una estudiante de Óptica y Optometría Eva Ruiz en la que explica que le “aterra” que alguien pueda hacerse esta barbaridad en los ojos”.

Y, a continuación, realiza una explicación de los peligros que conlleva este tipo de operaciones en la que “un láser te va despigmentando el iris pero este pigmento se te acumula en el humor acuoso, dentro del ojo. Esta cámara anterior del ojo no tiene una función de drenaje así que queda obstruida y deriva en una presión ocular aumentada y esto deriva en enfermedades tan agradables como glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimientos de retina, etc. A largo plazo: ceguera”. “Es una auténtica barbartidad y por eso es una cirugía prohibida en tantos y tantos países”, concluye.

Daniela salía al paso de este vídeo publicando otro donde explica que esta chica “lo que está creando es una confusión porque de lo que no habla no es una queratopigmentación que es la operación a la que me he sometido”. Aún así decenas de comentarios afirmaban las contraindicaciones que puede tener este tipo de intervenciones y otros la acusaban de hacerlo "porque la clínica te lo hace gratis".