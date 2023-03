Demi Moore y Bruce Willis se convirtieron en la pareja más elogiada de Hollywood a finales de los años 80. Guapos, famosos, millonarios... Lo tenían todo, pero a veces el éxito no basta y en 1998 se divorciaron, lo que no significa que dejaran de ser una familia, pues el ex matrimonio ha puesto el bienestar de sus tres hijas -Runer, Scout y Tallulah- por delante de todo.

De hecho, en estos 25 años no han dejado de dar muestras de que se llevan mejor ahora que cuando estaban casados. Sin ir más lejos, Moore se ha mudado este jueves a la casa de Willis y su actual mujer para cuidarlo "hasta el final" de la enfermedad cerebral que sufre el protagonista de 'La jungla de cristal'.

Pero esta es solo una muestra del gran cariño y respeto que siente esta expareja de película. He aquí otros ejemplos:

Romance, boda y su primera hija

La pareja se conoció en una proyección de ‘Stakeout’ en 1987, protagonizada por el entonces prometido de Moore, el actor Emilio Estévez. Moore y Estévez rompieron su noviazgo a las pocas semanas de que Moore y Willis se enamoraran locamente. Cuatro meses después, el 21 de noviembre de 1987, la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en Las Vegas, en el hotel Golden Nugget. Moore revela en sus memorias de 2019 ( 'Inside Out. Mi historia', editadas por Roca Editorial y escritas junto a la periodista Ariel Levy) que la boda no fue planeada. “Estábamos en un avión cuando Bruce dijo: 'Creo que deberíamos casarnos'. Habíamos estado bromeando sobre eso en el vuelo, pero de repente no parecía que estuviera bromeando".

Un mes después, los actores se casaron ante sus familiares y amigos en una ceremonia tradicional. Al año de su boda, dieron la bienvenida a su primera hija Rumer, en agosto de 1988, nombrada así por el escritor de ficción británico Rumer Godden. La pequeña se convirtió inmediatamente en lo más importante de sus vidas, y ambos se esforzaron por alternar proyectos para que al menos uno de ellos podría estar en casa con la pequeña. "Bruce me ayudó a sacar a este bebé", dijo Moore en una entrevista para ‘Vogue’. "Estaba allí con sus manos... Es tan apasionado, tan emocionado y tan motivado por ser padre como lo es con cualquier otra cosa que haga", explicó.

Juntos en un filme

La protagonista de ‘Ghost’ y la estrella de ‘Sed de venganza’ trabajaron juntos por primera vez el 19 de abril de 1991 cuando coprotagonizaron el thriller ‘Mortal Thoughts’ (‘Pensamientos mortales’).

"Fue agradable", declaró Moore al ‘Baltimore Sun’: "Considerando que en realidad nunca hemos trabajado juntos. Realmente fue una situación ideal para él. También le dio la oportunidad de hacer un tipo de papel distinto. Fue una gran experiencia para nosotros en muchos sentidos", detalló.

En julio de 1991, Moore y Bruce ampliaron la familia una vez más con el nacimiento de Scout, su segunda hija. "El embarazo está de acuerdo conmigo", dijo Moore a ‘Vanity Fair’, cuando protagonizó la portada más controvertida de la historia, posando desnuda al final de su embarazo. La autora, la reconocida Annie Leibovitz, tenía una gran amistad con el entonces matrimonio. Además de encargarse de las fotos de su boda, ya había retratado a Demi embarazada de su primera hija.

Tras numerosos éxitos en la gran pantalla y una enorme popularidad, los actores fueron padres de Tallulah, su tercera y última hija en febrero 1994.

La pareja se divorcia

Tras más de una década de matrimonio, la pareja anunció que tomarían caminos separados en 1998. Sin embargo, tras el comunicado de su separación, continuaron saliendo juntos en los meses siguientes, incluso hicieron un viaje familiar a París. Dos años después, los actores estaban divorciados oficialmente. De hecho, la estrella de ‘Die Hardy y su exmujer resolvieron su divorcio en un día, después de tomarse dos años para resolver su patrimonio. Tras su divorcio, Willis se sinceró con ‘Rolling Stone’ sobre la naturaleza cambiante de su relación. "Todavía amo a Demi. Tenemos una relación muy cercana. Tenemos tres hijas a quienes continuaremos criando juntos, y probablemente ahora estemos más unidos que nunca. Nos damos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestras hijas y nuestra amistad continúa, pero la institución ha sido anulada". Una de las primeras muestras de la buena relación entre ellos, tuvo lugar el 4 de octubre de 2001, cuando Moore asistió al estreno del filme ‘Bandits’ en Los Ángeles y la ex pareja posó junto a sus tres hijas.

Elogios mutuos

La estrella de ‘Ghost’ sorprendió a su exmarido en el escenario al final de su ‘show’ ‘Comedy Central Roast of Bruce Willis’, que se filmó en The Hollywood Palladium en julio de 2018. La actriz empezó a citar las muchas y excelentes habilidades de Willis como persona, padre y marido. "Para aquellos de ustedes que no me conocen, soy Demi Moore", comenzó diciendo. "Estuve casada con Bruce en las tres primeras películas de ‘La jungla de cristal’, lo cual tiene sentido, porque las dos últimas apestan".

Haciendo una broma sobre su estilo de criar a sus hijas, Moore continuó: "Bruce es muy generoso. Cuando nuestra hija Rumer era un bebé y le tocaba a él cambiar el pañal en medio de la noche, se inclinaba y me susurraba: 'Te doy mil dólares ahora mismo si cambias ese pañal'. "

Unos meses después, en septiembre de 2019, Willis acompañó a Moore en su lanzamiento de sus memorias ‘Inside Out’. Durante el acto, que se celebró en Los Ángeles, el actor posó para una fotografía con Moore, sus tres hijas y su mujer Emma. En sus memorias, Moore revela que ella y Willis "se sintieron más conectados" después de su divorcio. "Es divertido decirlo, pero estoy muy orgullosa de nuestro divorcio", afirma y añade: "Creo que Bruce tenía miedo al principio de que yo iba a dificultar nuestra separación, y que expresaría mi enojo y cualquier equipaje que tuviera de nuestro matrimonio obstruyendo su acceso a las niñas, que yo recurriría a todas esas estratagemas que las parejas que se divorcian usan como armas. Pero yo no lo hice, y él tampoco". Si bien la separación "no fue fácil al principio", la ex pareja lo superó con creces. "Logramos trasladar el corazón de nuestra relación, el corazón de lo que creó a nuestra familia, a algo nuevo que les dio a las niñas un ambiente amoroso y de apoyo con sus padres", destaca.

Pasaron juntos el confinamiento

Al principio de la pandemia del covid, en abril del 2020, Moore y Willis se fueron a vivir juntos con sus tres hijas. "Ha sido muy divertido tener a mis padres en la casa donde nos criaron", dijo su hija Scout en una entrevista para ‘Glamour’. "Tenemos unos padres adorables e irnos a vivir todos juntos ha sido muy bonito”, añadió. Mientras pasaban los días confinados, la expareja publicaba en las redes sus ratos de ocio en pijama, sus proyectos fotográficos con sus hijas, así como su club de lectura diario. Es tal la complicidad entre la expareja, que incluso 21 de junio de 2020, Moore dedicó unas cariñosas palabras en su Instagram a su ex en el Día del "¡Feliz Día del Padre, Bruce! Tus hijas tienen tanta suerte de tenerte ❤️", escribió junto a una serie de fotos en las que Willis se sube a una mesa para posar en una foto familiar.

Por otro lado, en la serie de YouTube ‘No filter with NaomI’, presentada por la supermodelo Naomi Campbell, Moore confesó en febrero de 2021, que quedarse en casa de Bruce durante la pandemia “fue una bendición”. “Resultó que Bruce vino y pasó tiempo con nosotras", explicó y agregó que “la mujer de Willis, Emma, y sus dos hijas se unieron poco después. Nuestra familia, independientemente de su forma, es importante mantenerla unida y que las pequeñas se sientan cómodas conmigo y me conozcan para que también conozcan mejor a sus hermanas".

Sus hijas agradecen la unidad familiar

Las tres hijas de Moore y Willis expresan a menudo su gratitud por la forma en que sus padres han gestionado su divorcio. Rumer Willis concedió una entrevista en octubre de 2021, y confesó estar "muy agradecida" de que sus padres hayan hecho de su familia una prioridad después de la separación.

"Estoy increíblemente agradecida de que mis padres hayan hecho un esfuerzo tan grande para que nunca sintiera que tenía que elegir entre ellos", dijo la joven a ‘People’. "Tengo muchos amigos que crecieron con padres que se divorciaron a una edad temprana y vi a sus padres enfrentarlos o tener que elegir a la hora de las vacaciones. Yo no tenía que hacer eso, y me siento feliz de que mis padres hicieran que fuera una prioridad ser una familia".

La familia comunica la enfermedad

Unos días después de que Moore felicitara a su exmarido en Instagram por su 67º cumpleaños el 19 de marzo de 2022, la familia de Willis reveló que al actor había sido diagnosticado de afasia y que dejaría de actuar. "Estamos avanzando en esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos atraer a sus fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él. Como Bruce siempre dice, 'Vívelo' y juntos planeamos hacer exactamente eso", decía una nota firmada por Moore, Emma y los cinco hijos de Willis. En el comunicado también afirmaban que su afasia había afectado sus habilidades cognitivas. La condición causa la pérdida de la capacidad de comprender y al habla.

Casi un año después, el pasado mes de febrero, en otro escrito publicado por la familia del actor, decía que Willis tiene un diagnóstico más específico de demencia frontotemporal. “Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, se lee en el comunicado. “FTD es una enfermedad cruel de la que muchos de nosotros nunca hemos oído hablar y puede afectar a cualquiera”. “Hoy no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años”, dice la nota. “A medida que avanza la condición de Bruce, esperamos que la atención de los medios pueda enfocarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más conciencia e investigación”.