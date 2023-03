El humorista gráfico, dibujante, guionista, historietista y escritor argentino Roberto Fontanarrosa, durante su deliciosa disertación en el III Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), realizado el 19 de noviembre de 2004 en la ciudad de Rosario, hizo una divertidísima defensa de las palabrotas. "¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son de mala calidad?", se preguntaba el intelectual en esa cita, tres años antes de fallecer.

El placer de reñir en español

Recientemente ha sido una actriz, la mexicana Salma Hayek, quien nos ha hecho recordar la fantástica intervención (casi un monólogo de humor, vaya) de Fontanarrosa.

Durante una entrevista en el "Jimmy Kimmel Live!" de la cadena ABC con motivo del estreno de la película de "El Gato con Botas", donde ella presta su voz a “Kitty patas suaves”, el presentador pregunta a la intérprete cuántos idiomas se hablan en su casa.

La protagonista de "Frida" y "Abierto hasta el amanecer", casada con el galo François-Henri Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo, le contesta que tres: inglés, español y francés.

En ese momento, Kimmel se interesa por cuál de ellos usa para "gritar a los niños". Ella puntualiza que procura no levantarles la voz, pero que para regañarles su idioma favorito es sin duda el español.

"¿Es porque tienen mejores palabras?", inquiere el cómico que ha presentado la última gala de los Oscars. "Sí, muchas de ellas son... ¡deliciosas!", exclama Salma Hayek, acompañando su mensaje de una gestualidad muy expresiva.

"Son las mejores cuando solo quieres dejarlo salir. Son más largas y elaboradas", explica antes de compararlas con la brevedad del idioma anglosajón: "en inglés son shi, shi, shi; y en español ta, ta, ta, taaaaá...".

El insulto que es el macho de la cabra

"Tienes más tiempo de explotar la ira. ¡Es fantástico!", prosigue la actriz entre las risas del público y del propio entrevistador. En ese momento tiene la ocurrencia de añadir que hasta las palabrotas pueden usarse como un cumplido.

El humorista recoge el guante y le pide un ejemplo. Entonces ella, que no quiere hablar en televisión de otros tacos que no sean los que se comen en su país natal, empieza a dar pistas sobre el improperio: "es el macho de un animal, uno grande... Que depende de cómo lo digas. Mira, los mexicanos se están riendo".

"¿Cuál es el animal?", pregunta Kimmel. "No voy a decir... Eh, es como un tipo de cabra", titubea Hayek, a la que interrumpe el cómico: "¿Es un chupacabras? ¿Estoy en el camino correcto?". La actriz sigue dando requiebros: "Es, quizá, el marido de la... No, es la versión masculina de la cabra. No es el cabro, no, deberías seguir llamándole cabra. Nosotros inventamos esta palabra, ya está que no deberíamos estar hablando de esto", zanja simulando agobio la que fue la primera mexicana nominada al Oscar como actriz principal.