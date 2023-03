Eugenia Santana, representante de España en Miss Universo 1993, se convirtió en los años 90 en uno de los rostros más reconocidos y una de las modelos más famosas de nuestro país. La canaria, ganadora del premio Miss Fotogenia del certamen mundial, en el que se coló en el top 10, experimentó aquella década uno de los momentos más dulces de su carrera. Momentos del pasado que hoy día suenan más lejanos quizá por las dificultades halladas durante el camino: el pasado viernes en el conocido programa de Telecinco 'Viernes Deluxe' la modelo contó con pelos y señales cómo, hace apenas unos días, acabó ingresada en un psiquiátrico.

“No tenía la intención de contar esto, pero ha salido esta noticia... Reconozco que no estoy bien, no estoy en mi mejor momento. Quizás sea el peor momento... Pero tengo algo claro, que tengo ganas de vivir”, comentó al programa antes de aclarar las circunstancias en las que la policía fue a su casa para llevarla a un centro psiquiátrico. Estaba comiendo con una amiga cuando, según Santana, se presentaron varios agentes en su casa, le hicieron "bajar en pijama y no me hicieron subir más", comentó aludiendo a que no hubo aparente posibilidad para subir a casa y cambiarse. "Me llevaron a un hospital, a un lugar donde va la gente que intenta quitarse la vida. Pero yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico. Va a ser difícil superarlo".

La modelo contó cómo permaneció en el centro "durante cinco horas" que tardaron por alargarse toda la noche.

Enfermedad mental

Si bien Santana no dio más detalles sobre el motivo de su ingreso, sí comentó que también ha sido de una diagnosticada, además de una depresión y bipolaridad, con una enfermedad heredada de su madre: el cadasil. Dicha enfermedad consiste en el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que impide que la sangre fluya al cerebro correctamente. “Es duro saber que vas a terminar como has visto a tu mamá, que la has visto irse poco a poco (...). Tengo miedo, sobre todo por mi hijo. Necesito estar bien por él, que es dependiente", comenta sobre su hijo, que padece diabetes.

Además, la muerte de su madre fue un duro golpe que agravó su salud mental: “mi vida, mi amiga, mi confidente, siempre me acompañaba, una mujer sufridora también, pero luchadora”, confiesa Santana al hablar de su madre. Lamentó mucho, además, no haber podido estar junto a ella en sus últimos días de vida. Y es que Eugenia estaba tan mal que sus hermanos optaron por no comunicarle que su madre estaba ingresada y a punto de morir. Y es que otro de los varapalos que la llevaron a esta situación, además de la muerte de su madre, fue la separación del que fue su marido durante 22 años de matrimonio: “Fue dramática. Es duro darte cuenta de que no era el hombre que yo creía”; una relación terminada con una denuncia por violencia de género y una orden de alejamiento.

Tratamiento

Santana reconoció que está llevando a cabo conductas poco adecuadas o, como ella misma reconoció con sus palabras, a "hacer cosas raras": "meter gente en casa que no es adecuada, regalar todo, prestar dinero”, comentó. Fueron sus hermanos quien, observando ciertas conductas como que perdía "todo el tiempo las llaves de casa", además de aquellas sobre las que la propia modelo dio testimonio en el programa, la convencieron para que acudiera a un especialista, donde le diagnosticaron bipolaridad. "Pasaba de estar muy deprimida a tener momentos de euforia. Había días en que sentía que no podía más y no quería seguir viviendo”.

Abusos en la industria de la moda

La top model tuvo también minutos para hablar de la difícil situación que vivieron modelos como ella en la industria y relató que sufrió abusos una vez empezó a alcanzar cierta fama. “Yo era virgen cuando fui elegida Miss España a los 18 años. Mi primera relación fue a los 24, pero sufrí abusos en la industria". En esta línea aseguró que "intentaron comprarla" pero "no lo consiguieron".