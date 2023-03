"La que se avecina" no parece estar pasando un buen momento. La serie, éxito de audiencia durante muchos años, tendría que haber puesto punto y final al finalizar la temporada 12. Sin embargo, gracias a los picos de audiencia que provocó las nuevas andanzas de los vecinos de Montepinar, la serie renovó por tres temporadas más. Cambio de localización, nuevas tramas y nuevas incorporaciones han logrado que la serie se mantenga en antena, aunque desde la temporada 13 lo haga en la plataforma Prime Video.

Hace casi un año la actriz Vanesa Romero reconocía en una entrevista que no tenía claro que pudiera estar presente en la temporada 13 de la serie. "La verdad es que ahora mismo tengo otros proyectos profesionales y estamos intentando cuadrar agendas. Entonces espero que en esta temporada pueda estar en algún capítulo o algo así y seguir disfrutando de la serie". Es ahora cuando conocemos un nuevo revés para la producción ya que se ha confirmado que no contará con la actriz alicantina nunca más. La intérprete, que daba vida a Raquel Villanueva, no aparecerá más en la serie debido a que ahora mismo está inmersa en otros proyectos. "No volveré a "La que se avecina" porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie", asegura la actriz.

Vanesa Romero formaba parte del elenco de la serie desde hace muchas temporadas junto a actores como Antonio Recio (Jordi Sánchez), Amador Rivas (Pablo Chiapella), Maite Figueroa (Eva Isanta), Fermín Trujillo (Fernando Tejero) o Berta Escobar (Nathalie Seseña), entre otros. Pero lo cierto es que cada vez son más los actores que se están dando de baja de la serie al coincidirle la grabación con otros proyectos profesionales.

Esta actriz alicantina, conocida por participar en series como "Aquí no hay quien viva", "La que se avecina", estuvo en 2021 de nuevo en primer plano de popularidad por su participación como concursante de "Masterchef Celebrity". Además, Vanesa ha dado momentos televisivos muy divertidos, como recordaba hace tiempo en una entrevista de La Resistencia. El conocido presentador de este programa le preguntó a la actriz alicantina sobre su participación en concursos de belleza. "He visto que tienes un crescendo en reina de belleza de 'cosas', que va desde Bellea de la Hoguera Costablanca Entreplayas en 1995 a Dama de la Bellea del Foc, Miss Alicante y Miss España", señaló Broncano.

Vanesa Romero, que no llegó a alzarse con la corona en el certamen nacional, le corrigió y le dijo que no ganó Miss España pero que sí que fue al concurso de belleza Miss Internacional representando a España. "La ganadora iba a Miss Universo y las demás participantes las enviaban a otros sitios", relató la modelo alicantina.