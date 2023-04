Vidente y colaborador televisivo, Paco Porras fue una figura mediática en los años 90 y 2000 dentro de la ola de popularidad de la que disfrutaron personajes "frikis" como Tamara, Leonardo Dantés, Arlequín, Yola Berrocal, Tony Genil, Loli Álvarez, la Bruja Lola y La Momia, entre tantos otros.

Tras disfrutar de las mieles de la fama mediática, la mayoría de ellos se convirtieron en juguetes rotos. El caso de Paco Porras es paradigmático. Según confesó en una de sus últimas entrevistas a finales del pasado año, el que fuera adivino de las frutas y verduras está arruinado y tuvo incluso que vivir en la calle un tiempo. Eso a pesar de que, en sus propias palabras, llegó a ganar "de las pesetas antiguas, 300.000 diarias durante veintitantos años".

Esa supuesta fortuna la perdió hasta el punto de quedar en la indigencia, sin que ninguno de sus compañeros le echara una mano. Pero, ¿qué fue lo que le pasó para que su vida diera un cambio tan radical? Según relató en Tele 5 en un "Deluxe" emitido a comienzos de 2021, fue víctima de una estafa en Alicante que le habría dejado graves secuelas físicas y psicológicas.

"Tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran en un prostíbulo de Alicante"

Porras contó que se le contrató para llevar a cabo unas sesiones de esoterismo en un chalé de Altea, pero que al llegar al lugar resultó ser un prostíbulo.

"Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando (en alusión a los efectos económicos derivados de la pandemia) y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran. Llegaron a mearme en la boca y tuve dejar que me hicieran una doble penetración anal", detalló el vidente que no vio venir nada de esto.

El futurólogo también aseguró que "me ataron los genitales con un cordel y tiraban con fuerza de él". También se los quemaron cera de una vela: "En las prácticas sexuales sadomasoquistas me quemaron parte del nabo", concretó el vidente verdulero.

Todo eso sin su consentimiento, ya que "me tenían allí retenido posiblemente con la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad, echándome por ejemplo burundanga en la comida". Sin embargo, dijo en la misma entrevista que "tuve que prostituirme durante seis días y seis noches para pagar mis medicinas".

"Encima de que me han denigrado no he cobrado ni un duro"

"Encima de que me han denigrado no he cobrado ni un duro, escapé de allí sin un céntimo, la madame se quedó con todo", denuncia el que fuera colaborador de "Crónicas Marcianas".

Fue una semana la que pasó en ese lugar donde, siempre según su testimonio, le forzaron a ejercer la prostitución y le sometieron a vejaciones, hasta que una prostituta se apiadó de él y le ayudó a escapar. "Me salvó la vida", sentenció antes de recordar que también le practicaron "una doble penetración que me dolió mucho y aún hoy me duele”.

Otra de las escenas que describió fue cómo un matrimonio alemán pagó 2.000 euros para penetrara al marido mientras la mujer observaba.

Entre los clientes del citado club de alterne había, según Porras, un agente de Policía que estaba obsesionado con él y que disfrutaba viéndole sufrir.

Insiste en la versión con alguna precisión

En declaraciones más recientes, efectuadas a principios del pasado mes de febrero a la web Fuentes Informadas, Paco Porras, que ha publicado un libro titulado "El grimorio de un eunuco", hace alguna precisión en su relato y asegura que le contrataron como maestro de ceremonias en un evento en Altea.

Su trabajo en ese momento consistía en asistir a inauguraciones de lupanares y clubes homosexuales. Sin embargo, sostiene que una vez allí le "coaccionaron" para mantener relaciones sexuales cuando él pensaba que iba a hacer monólogos y gags. No hay constancia de que haya presentado denuncia alguna al respecto, más allá de sus intervenciones mediáticas.