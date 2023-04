La estrella del pop Christina Aguilera no ha dudado en hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales en una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. La cantante de 42 años, conocida por éxitos como "Dirrty", admitió su pasión por el sexo oral, a pesar de que a muchas mujeres no les agrada.

Aguilera compartió detalles íntimos de su vida en pareja con Matthew Rutler y destacó la importancia de conocer el propio cuerpo. "El sexo es divertido, y conocer tu cuerpo es muy importante, y solo vas a conocer tu cuerpo cuando pasas tiempo contigo misma primero; así sabes luego qué pedirle a tu pareja, o lo que te gusta", afirmó. La cantante también reveló que el vibrador fue un antes y un después en su vida sexual y confesó que solía llevar uno de bolsillo en sus viajes. Christina Aguilera: "No me gusta llevar ropa interior" "Literalmente disfruto haciendo mamadas" Además, la artista no dudó en hablar sobre sus habilidades en el sexo oral: "Me encantan las mamadas", dijo, "Lo disfruto. Conozco cada parte diferente y las áreas sensibles, y literalmente lo disfruto". Aguilera se mostró sorprendida al saber que algunas mujeres no disfrutan de dar sexo oral y comentó que cada hombre tiene sus preferencias en este ámbito, detallando que a algunos no les gusta implicar en el juego a sus testículos mientras que a otros les encanta verlos involucrados. En cuanto a consejos específicos, dijo no verse preparada para darlos, pero sí afirmó que hay "diferentes niveles" de placer y que la clave es estar con alguien con quien realmente puedas explorar tus fantasías. Cunnilingus para principiantes y amantes en busca del sexo oral perfecto "Tragar es algo bueno y tiene muchas proteínas" La cantante también admitió que aún hay muchas cosas en su lista de deseos sexuales por probar, pero compartió una preferencia en particular: "Hay algo que decir, después de trabajar duro, creo que tragar es algo bueno y tiene muchas proteínas", dijo. "Soy una defensora del tragar. ¡No voy a hacer todo ese trabajo en vano!", sentenció. 39 Una encuesta reciente mostró que solo el 28% de las mujeres encuentra el sexo oral "muy placentero", mientras que cerca de la mitad lo considera "algo placentero" y el 17% no disfruta en absoluto de la práctica.