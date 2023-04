En una iglesia ha posado y con la Iglesia ha topado. La modelo alicantina Cindy Kimberly, que saltó a la fama en 2015 al interesarse por ella en las redes sociales el cantante Justin Bieber, se ha visto envuelta en polémica al haberse viralizado ahora, con motivo de su participación en la Semana de la Moda de Nueva York, unas fotografías del pasado junio en las que posó con un top transparente que permitía ver su pecho desnudo frente al altar de una pequeña iglesia en México.

La que fuera novia del campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton y actual pareja del futbolista del Beşiktaş Dele Alli participó hace un par de días en el desfile de la firma de moda Mirror Palais, que debutaba en la cita neoyorquina, luciendo las creaciones de su diseñador Marcelo Gaia.

La consolidada modelo alicantina, que este año cumplió su sueño de posar para la revista Sports Illustrated, cerró el desfile con un vestido de novia transparente con los hombros descubiertos y un velo en una pasarela de lo más insospechada: el pasillo de una iglesia episcopal LGBTQ en Greenwich Village, al oeste de Manhattan. La tela era casi translúcida, revelando el tanga blanca que llevaba. Unos tacones de aguja blancos con tiras completaban el look.

El eco mediático en torno a la firma llevó a muchos usuarios hasta el perfil de esta marca en redes sociales, donde descubrieron las imágenes de Cindy Kimberly posando frente a una imagen de la Virgen María con un top transparente.

Las críticas por parte de muchos feligreses no tardaron en llegar: "Hola querido Marcelo irrespetuoso... Amable recordatorio de que los lugares más sagrados de las "iglesias" no son lugares para pasarela muy, muy barata y putas como tú. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y si no eres capaz de respetarte, está bien, a nadie le importa pero hay que respetar a la Iglesia, esto no es estético", arremete una usuaria en Instagram.

"Qué falta de respeto, qué asco de empresa" o "Esto es irrespetuoso. ¿Dentro de una iglesia? ¿En serio?" son otros de los comentarios que se pueden leer en esa red social.

Durante su estancia en Nueva York, Cindy Kimberly asistió a eventos como los de Revolve, donde llamó la atención con sus transparencias, y en Harper's Bazaar Icons:

La modelo de Dénia tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram que rápidamente acallaron las quejas de los ofendidos resaltando su belleza y admirando las prendas de Mirror Palais.

No es la primera vez que Marcelo Gaia provoca al colocar a sus modelos en contextos religiosos:

Ajena a las críticas, la propia Cindy Kimberly felicitó en su cuenta al modisto "por una colección tan hermosa" y dijo estar "honrada de ser parte de este espectáculo de ensueño".