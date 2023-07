Bertín Osborne se convirtió ayer en el protagonista de la jornada tras conocerse que, a sus 69 años, será padre por sexta vez con una mujer con la que ha mantenido una relación de varios meses. La noticia generó reacciones de todo tipo, pero sin duda, una de las más esperadas era la de Ana Obregón, que ha llegado a colarse en la lista de temas más comentados de Twitter.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su compañero de profesión. Pero además, aprovechó para lanzar un dardo a todos aquellos que la criticaron hace unos meses, cuando trascendió que había sido madre -abuela biológica- por gestación subrogada a los 68 años.

Obregón recogió en sus historias de Instagram el mensaje de una usuaria que compartía la siguiente reflexión: "No he visto a nadie diciendo nada. Ah vale, que Ana Obregón es mujer y les sale más rentable criticarla. P.D. No es nada contra Bertín, sino para que comparéis situaciones".

Una opinión con la que la actriz y bióloga parece estar completamente de acuerdo: "¡Enhorabuena, Bertín! ¡Cuánto me alegro y lo sabes! Tú suerte es ser hombre, así que no te criticarán". Aunque muchas personas coinciden con el punto de vista de Obregón, otros destacaron que se tratan de situaciones completamente diferentes.