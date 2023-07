Bertín Osborne y Gabriela Guillén se han convertido, con la noticia de su futura paternidad, en los grandes protagonistas de la actualidad rosa. Mientras el cantante se refugia en su finca tras las críticas recibidas por asegurar en un principio que el embarazo de su hasta ahora pareja -aunque llevan un tiempo distanciados ninguno cierra las puertas a retomar su relación- había sido "un accidente", la fisioterapeuta continúa centrada en su trabajo mientras deja en el aire qué pasará con el presentador y pide tranquilidad para disfrutar de esta etapa tan especial.

Una historia de dos en la que hay protagonistas secundarias, como las tres hijas que Bertín tuvo con Sandra Domecq -Alejandra, Eugenia y Claudia- que guardan silencio aunque como ha asegurado la mediana de ellas apoyarán a su padre en todo momento, y la exmujer del artista, Fabiola Martínez. A pesar de la intención de la venezolana de mantenerse al margen de la paternidad de su exmarido, su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles' lo hace inevitable.

Desde que el miércoles la revista Lecturas reveló que Bertín será padre de su sexto hijo a los 69 años, la modelo se ha visto obligada a pronunciarse sobre cada una de las informaciones que se han dado sobre el hombre con el que compartió 20 años de su vida pero, como ha reconocido ante las cámaras de Europa Press, está cansada y quiere desmarcarse definitivamente de esta historia que, como insiste, ni es su vida ni tiene nada que ver con ella.

Tras la primera entrevista de Gabriela Guillén en 'Así es la vida', Fabiola regresaba a su domicilio en el centro de Madrid y, sin entrar a valorar las declaraciones de la 'amiga especial' de Bertín, sí ha dejado claro que le parece bien que haya roto su silecio porque "es su vida y es la que tiene que hablar".

A pesar de que ha hablado en los últimos días con Bertín, prefiere no 'mojarse' en cómo le habrá sentado el debut a lo grande de la madre de su futuro hijo en televisión -"no lo sé, hay que preguntárselo a él" afirma-, aunque sí reconoce que "estará preocupado, intentando encajar un poco toda la sorpresa, como todos, porque son cambios, pero sobre todo es un padrazo".

Sin embargo, no cree que Gabriela se vaya a beneficiar económicamente de todo esto y a pesar de que ya tiene representante y ha dado su primera entrevista, prefiere "no entrar a juzgar sus decisiones". "Eso es su vida, lo que ellos decidan... yo que sé" apunta.

Insistiendo en que no ha hablado con las hijas del cantante y no sabe cómo se habrán tomado la noticia de que van a tener un hermanito, Fabiola se planta y desvela la decisión que ha tomado para desvincularse definitivamente de una paternidad que nada tiene que ver con ella: "No me voy porque no soy grosera y porque respeto mogollón vuestro trabajo, pero sé que es un no parar. Entonces al final digo, en algún momento tengo que poner el tope. No puedo opinar más de lo que ya he dicho y ya está".