Kiko Rivera ha vuelto a la palestra esta semana y no precisamente siendo el protagonista de buenas noticias. Y es que el hijo de Isabel Pantoja anunciaba hace un par de días que se encontraba nuevamente en el hospital por un problema de salud.

Este ingreso coincidía con el lanzamiento de su último single ‘El Mambo’ en lo que parecía la vuelta a los escenarios del dj después de sufrir un ictus hace unos meses. Parece que su cuerpo no está del todo recuperado y le ha vuelto a dar otro aviso (para los que llevan mucho tiempo por aquí recordarán que tuvo que abandonar Supervivientes en 2011 por un ataque de gota).

En esta ocasión ha sido el propio dj el que ha explicado en una publicación reciente en su Instagram que ha tenido que ser intervenido de un cateterismo. “Buenos días después del día de ayer estoy más despierto y más fresco que una lechuga. Pero saben una cosa? Hoy por segunda vez he vuelto a nacer y ya van dos! Evitemos la tercera no creen?”, empezaba la publicación en la que detalla que “el cateterismo aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y sólo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos”.

Tremendo zasca a Telecinco

Pero el dj no ha querido dejar pasar la oportunidad de arremeter contra Telecinco después de que ayer sus programas se hicieran eco de la enfermedad del hijo de Pantoja. Hay que recordar que Kiko Rivera fue vetado en los programas de la cadena después del cambio de dirección de la carrera de Fuencarral y dejó de hablarse de él.

Así pues, Rivera ha querido aclarar que “queridos amigos de Tele5 no les voy a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que or rodea.. hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que por mi ya saben dónde pueden marcharse”.

Pero no contento con esto seguía mandando un claro mensaje: “Los que se creen portavoces de mi familia ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada”. ¿Se referirá a su hermana Isa P?.