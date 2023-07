En plena 'guerra' entre Javier Ungría y Elena Tablada, el programa 'Y ahora Sonsoles' ha destapado que la empresaria contrató a un detective privado para que siguiera los pasos de su por aquel entonces marido ya que sospechaba que le estaba engañando con otra mujer. Una información que contaba en exclusiva Daniel Carande y que el afectado ha confirmado a los micrófonos de Europa Press.

Javier nos ha reconocido en exclusiva que tenía constancia del detective que le puso Elena: "sí, me constaba, pero ya está, es una historia acabada". Sin querer dar más detalle sobre esta historia que ha causado un gran revuelo, sobre todo porque Elena no encontró lo que buscaba, Ungría intentaba huir de las cámaras.

Presión mediática

En cuanto a los supuestos problemas de convivencia que acabaron con la relación, Javier nos comentaba que "no, no hay ningún problema" y acto seguido nos pedía marcharse: "Me puedo ir a casa tranquilo".

Cansado de la presión mediática, el ya ex marido de Elena Tablada no echar más leña al fuego en el enfrentamiento mediático que comparte con la madre de su hija tras la separación. Además, ambos llevan luchando durante meses por el convenio regulador de la custodia de la hija que tienen en común, por lo que no les conviene remover más todos estos datos que poco a poco están saliendo a la luz.