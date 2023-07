La conocida tiktoker Luisa Garrido ha vuelto a ser viral en redes sociales por hacerle un speech a Rosalía a través de su cuenta personal de TikTok tras conocerse la ruptura sentimental de la artista con Rauw Alejandro. Lejos de protagonizar discusiones, enfrentamientos con otros 'influencers' o discursos fuera de tono, en esta ocasión se ha mostrado de lo más empática con la cantante.

"Rosalía, me han dicho que estás pasando un momento muy malo porque habéis roto tu pareja y tú, quería decirte unas cuantas cosas, amor" comenzaba diciendo Luisa mirando a la cámara de su móvil fijamente y mostrándose completamente tranquila. "Las relaciones a veces no son para siempre y lo que tienes que estar es orgullosa de haber entregado tu amor a una persona" le aconsejaba.

"Son momentos que pasamos todo el mundo"

Luisa reflexionaba para sus seguidores y aseguraba que "a veces las cosas no salen como uno piensa, pero te deseo que seas feliz, cariño, que luches por ti misma" y le dedicaba unas tiernas palabras a la artista: "En todos estos años me has demostrado que eres una gran persona, además de un gran cantante, que te has superado por todos los lados y que esto son momentos que pasamos todo el mundo, más tarde o más temprano".

Como si de su amiga íntima se tratase, Luisa no ha querido dejar pasar la ocasión de consolar públicamente a Rosalía: "Si tenían que ser las cosas así, bienvenido, porque a lo mejor aparece en tu vida otra persona o lo arregláis, o si no lo arregláis no pasa nada, cariño. Tienes que seguir adelante, luchar, sonreír, seguir con tu vida, tu arte porque aparecerá una persona en tu vida que será la adecuada".

"Mereces estar con alguien que te quiera"

Por último, Luisa le ha mandado un mensaje muy directo: "Si alguna vez estás con alguien que no te haga feliz todos los días, déjalo. Mereces estar con alguien que te quiera, te respete, te apoye y que el día a día vayas envejeciendo con un amor limpio y puro. Rosalia, tú para adelante, mi niña, que vales mucho y que te queremos toda España entera y medio mundo" concluía la tiktoker.

Un vídeo que se ha convertido en viral por las diferentes plataformas de Internet donde estamos acostumbrados a ver el contenido de Luisa Garrido así como el de otros rostros conocidos de TikTok y que está siendo de lo más comentado por la cercanía con la que la susodicha se dirige a Rosalía.