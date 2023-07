Siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y opinar libremente sobre todos los temas de actualidad, lo que a veces le ha jugado una mala pasada y ser objetivo de las críticas en redes sociales... aún así, Mario Vaquerizo sigue siendo auténtico.

Sin embargo, este jueves hablábamos con él en el concierto de Kraftwerk y nos confesaba que ha tomado la decisión de no mostrar su opinión política porque se ha dado cuenta de que puede influenciar mucho: "Contento con la democracia y contento con poder ejercer el derecho a voto. Lo que pienso yo no, no soy líder político".

"Vengo a entretener"

El artista no se había dado cuenta hasta ahora de que "mi opinión sirviera tanto a la gente, yo soy una entretenedora, una obrera mediática, vengo a entretener, vengo a ser orquesta, vengo a cantar las canciones de otros que me gustan y vengo a hacer la vida más feliz a la gente".

Una, grande y libre

Mario Vaquerizo se ha encontrado envuelto en una nueva polémica. En esta ocasión, las redes se han llenado de críticas hacia el cantante tras publicar en Instagram un vídeo con un miembro de su banda, quien llevaba puesta una camiseta del valle de los caídos en la que se podía leer: una, grande y libre.

"Las parejas se rompen"

En cuanto a la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, Mario nos confesaba su pesar: "Qué lástima que se haya roto esta pareja pero las parejas se rompen, tenemos que vivirlo todo desde la normalidad".

El marido de Alaska asegura que "tienen una magnitud mediática muy importante" y por eso "creo que tendríamos que quedarnos con lo que ha dicho Rosalía, quiero mucho a ese hombre, nuestros caminos se han separado y me voy a quedar con lo mejor de él y él con lo mejor de ella, brindemos por el amor, el amor a veces se corresponde, a veces se rompe, pero mientras haya habido amor, es lo que perdura".