La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

También han querido compartir una fotografía de una rosa junto con una cita de Antoine de Saint-Exupéry y una imagen de sus manos luciendo los anillos de boda. Sin duda alguna, el matrimonio ya se siente cómodo compartiendo estas dos noticias con sus seguidores y celebrando más alto y con más ganas su amor.

Bebé en camino

Joaquín Prat ejercía como copresentador junto a Patricia Pardo en El programa de Ana Rosa. A pesar de trabajar mano a mano y de verse "todos los días", el periodista ha confesado que desconocía la noticia del embarazo de su compañera junto al conductor de Pasapalabra Christian Gálvez, junto al que también celebró su matrimonio en secreto.

La mano derecha de Ana Rosa Quintana fue captado por el equipo de la revista citada en Ibiza, donde ha vivido unas románticas vacaciones junto a su pareja Alexia Pla. La pareja ha celebrado su primer año de noviazgo bajo el sol de la isla.

Los reporteros le preguntaron sobre el embarazo de su compañera. "Me he quedado helado. No sabía nada y fíjate que trabajo con Patri todos los días", ha confesado el periodista. Y además ha querido dedicarles unas palabras a la pareja: "Enhorabuena, Patri y Christian, que seáis muy felices y que esa criatura venga sana".