Úrsula Corberó, la chica mala que va a todas partes

Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989) no es una mujer de perfil bajo, admite la propia actriz, ni en la vida ni en la pantalla. Tras asaltar Netflix con el éxito planetario de 'La casa de papel', reedita el arquetipo de mujer peligrosa y sexi como protagonista de 'El cuerpo en llamas', que ficciona el 'crimen de la Urbana' y la plataforma estrena el próximo viernes 8 de septiembre, siempre que no prospere la reclamación judicial de Rosa Peral. Corberó interpreta precisamente a Peral, condenada a 25 años de prisión por el asesinato con alevosía de su pareja, Pedro Rodríguez, ayudada por su amante, Albert López, -todos ellos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona-, y esa versión podrá contrastarse ese mismo día con un documental, 'Las cintas de Rosa Peral', que ofrece la primera entrevista otorgada en prisión por la agente desde que fuera condenada y cuyo estreno Netflix ha hecho coincidir con la serie. Convertida en la nueva musa del 'true crime', es de esperar que Úrsula Corberó lo afronte con el mismo cuajo con que se plantó en el programa 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde coincidió en 2021 con Nicole Kidman. Al entrar a plató le temblaban las piernas al saberse frente a uno de los presentadores estrella de Estados Unidos, ha confesado, pero una vez la cámara se puso en acción no dudó en plantar una de sus botas encima de la mesa de un divertido Fallon, para recrear cómo Madonna la había abordado durante un vuelo para contarle que era fan de 'La casa de papel' y en particular de su personaje, Tokio.

Pese a su natural desparpajo, la actriz ha explicado que hace terapia desde los 17 años y tuvo que tomarse un respiro tras el abrumador éxito de 'La casa de papel' para bajar revoluciones. En una reciente entrevista con 'Vogue' también ha confesado que siempre se visua