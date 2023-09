La última edición de Supervivientes ha sido una de las más seguidas de la historia del programa. El ganador de este año fue Bosco, sobrino de Pocholo, que no sólo se llevó el cheque de 200.000 euros si no que también salió de la mano de Adara Molinero. Un amor que surgió en la isla pero que duró tan poco como el concurso. Se apagó la eferverscencia del programa y también de su amor.

Lo que sí ha prevalecido es la amistad que forjó con Alma Bollo, con su hermano y con Jonan. Los concursantes tras la isla han seguido con su vida. Así, Alma Bollo ha acudido este jueves al desfile de Paloma Suárez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 y nos ha hablado de cómo es su vida tras su paso por 'Supervivientes 2023'. Muy sincera, la joven nos ha abierto su corazón para contarnos las secuelas que ha tenido debido al concurso y cómo es su día a día.

"Ya estoy mejor" nos confesaba la joven, ya que tras 'Supervivientes' le surgieron "problemas de estómago, había una bacteria que creo que ya hemos conseguido eliminar, pero bueno, muy contenta". Eso sí, nos aseguraba que "como experiencia es única y se la recomendaría a todo el mundo, creo que toda persona debería vivir una vez en la vida".

Otra concursante de la edición de este año que ha tenido problemas estomacales ha sido Adara Molinero. La concursante se ha sometido a varias pruebas médicas para saber qué enfermedad podría sufrir y finalmente ha confirmado que padece un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés), por lo que tiene la tripa bastante hinchada.

La nueva realidad de Alma Bollo

En la actualidad, Alma ha vuelto de lleno a la rutina, algo de lo que "tenía muchas ganas porque he estado ocho meses de verano... ahora llevo a mi niña al cole, estoy matriculada en una nueva uni para acabar lo que me queda, con un nuevo proyecto, muy ilusionada".

Muy feliz en este momento, la influencer nos desvelaba que su hija y su sobrina se llevan muy bien, pero aún "son muy pequeñas las dos, pero se adoran... se llevan todo el día peleándose, pero se adoran". En cuanto a cómo está su hermano Manuel, nos ha desvelado que "está muy bien, creciendo, con nuevos proyectos... creo que hay disco en mente, así que muy guay todo".

Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por la ruptura sentimental entre Bosco y Adara Molinero, a lo que nos ha respondido que "ni me sorprende ni me deja de sorprender, son dos personas a las que quiero mucho y si ellos son felices estando separados, pues ya está, creo que los dos están en punto muy distintos".

La boda de su prima, Isa Pantoja

Por último, Alma ha dejado claro que a pesar de no estar invitada a la boda de su prima, Isa Pantoja, y Asraf Beno, no tenía ninguna gana de asistir: "Aquí hablamos de invitaciones, pero no hablamos de si queremos ir o no".

Sin ganas de polémica, la joven nos explicaba que la boda "es un día feliz que tienes que compartir con los que consideres que son tuyos" y que "yo el día de mi boda, si algún día me caso, lo compartiré con las personas que son necesarias". Por lo que "si ella considera que yo no tenga que estar, me parece perfecto, quizás a mí tampoco me apetece estar después de todo lo que ha pasado" aseguraba.

Eso sí, la influencer ha dejado claro que "me alegro que se casen, que sean felices, que tengan muchos hijos" y que, a pesar de ser primas, nunca tuvieron una relación como tal: "se habla de una familia, pero mi relación no era de una prima, al final a cada uno le duele lo suyo, pues imagínate lo que duele una madre o un hermano".